По итогам ВЭФ правительство Приморья намерено привлечь 100 миллиардов рублей инвестиций

Кстати, на подготовку города к ВЭФ из федерального бюджета было выделено около 600 миллионов рублей. По словам главы Владивостока Константина Шестакова, все улучшения в городе, сделанные к форуму, останутся с городом и его жителями и после окончания ВЭФ.