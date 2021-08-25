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Posted 25 августа 2021, 00:02

Published 25 августа 2021, 00:02

Modified 20 августа, 11:36

Updated 20 августа, 11:36

По итогам ВЭФ правительство Приморья намерено привлечь 100 миллиардов рублей инвестиций

По итогам ВЭФ правительство Приморья намерено привлечь 100 миллиардов рублей инвестиций

25 августа 2021, 00:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ВЭФ
В планах приморского правительства во время шестого Восточного экономического форума (ВЭФ) заключить не менее 20 соглашений на сумму инвестиций около 100 миллиардов рублей.

По данным регионального минэкономразвития, проработка соглашений, которые намерены заключить на ВЭФ, сегодня идет полным ходом.

В ведомстве рассказали, что заключать соглашения планируют и с российскими и с иностранными партнерами. Контракты будут касаться сфер энергетики, туризма, строительства крупных инфраструктурных проектов, цифровой экономики, социальной экономики и прочих.

Краевой министр экономического развития Наталья Набойченко рассказала, что запланированы подписания договоров о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, с ПАО «РусГидро» по развитию электросетевого хозяйства края, с корпорацией «Туризм.рф» и другими.

Кроме того, представители приморского правительства будут участвовать в деловой программе форума, которая включает в себя более 70 мероприятий.

В рамках деловой программы будут подняты вопросы международного сотрудничества и экономических вызовов, новых возможностей для ДФО и Приморья. Стороны обсудят возможности внедрения в регионе зеленой экономики, возобновляемой энергетики, создания, развития и поддержки сфер туризма и креативных индустрий.

Шестой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Предположительно, ожидается приезд президента РФ, а также высокопоставленных лиц соседних государств.

Кстати, на подготовку города к ВЭФ из федерального бюджета было выделено около 600 миллионов рублей. По словам главы Владивостока Константина Шестакова, все улучшения в городе, сделанные к форуму, останутся с городом и его жителями и после окончания ВЭФ.

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