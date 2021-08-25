По итогам ВЭФ правительство Приморья намерено привлечь 100 миллиардов рублей инвестиций

Posted 25 августа 2021, 00:02
Published 25 августа 2021, 00:02
Modified 20 августа, 11:36
Updated 20 августа, 11:36
По данным регионального минэкономразвития, проработка соглашений, которые намерены заключить на ВЭФ, сегодня идет полным ходом.
В ведомстве рассказали, что заключать соглашения планируют и с российскими и с иностранными партнерами. Контракты будут касаться сфер энергетики, туризма, строительства крупных инфраструктурных проектов, цифровой экономики, социальной экономики и прочих.
Краевой министр экономического развития Наталья Набойченко рассказала, что запланированы подписания договоров о сотрудничестве с Минвостокразвития по проекту ВКАД, с ПАО «РусГидро» по развитию электросетевого хозяйства края, с корпорацией «Туризм.рф» и другими.
Кроме того, представители приморского правительства будут участвовать в деловой программе форума, которая включает в себя более 70 мероприятий.
В рамках деловой программы будут подняты вопросы международного сотрудничества и экономических вызовов, новых возможностей для ДФО и Приморья. Стороны обсудят возможности внедрения в регионе зеленой экономики, возобновляемой энергетики, создания, развития и поддержки сфер туризма и креативных индустрий.
Шестой Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Предположительно, ожидается приезд президента РФ, а также высокопоставленных лиц соседних государств.
Кстати, на подготовку города к ВЭФ из федерального бюджета было выделено около 600 миллионов рублей. По словам главы Владивостока Константина Шестакова, все улучшения в городе, сделанные к форуму, останутся с городом и его жителями и после окончания ВЭФ.