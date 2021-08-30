Возможность «получить скидку» на оплату коммунальных услуг популярна среди приморцев

Воспользоваться субсидией может любая семья, если ее расходы на оплату «коммуналки» превышают 22% от общего дохода. А в Приморье порог «входа» и того ниже: с 2019 года, по распоряжению губернатора Олега Кожемяко, он составляет всего 10%.