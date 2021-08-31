К Владивостоку пристроят Спутник

Отметим, что Владивостокская агломерация, известная еще и как проект «Большой Владивосток», существует уже почти семь лет. В нее вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. В октябре 2014 года соглашение о слиянии с главами четырех муниципалитетов подписал тогдашний губернатор края Владимир Миклушевский. В пресс-службе администрации приморской столицы отметили, что агломерация существует не только на бумаге, но и де-факто. Например, международный аэропорт Владивостока находится в Артеме. В Надеждинском районе строятся жилые кварталы, владивостокцы покупают там квартиры, а на работу ездят во Владивосток, Артем. Немало жителей краевого центра ездят на работу на предприятия, построенные в ТОР «Надеждинская». В пресс-службе подчеркнули, что более активное развитие проекта «Большой Владивосток» станет позитивным фактором для всего региона.