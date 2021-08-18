Во Владивостоке состоится Дальневосточный форум инициативной молодежи

Во Владивостоке состоится Дальневосточный форум инициативной молодежи
Во Владивостоке состоится Дальневосточный форум инициативной молодежи
Сегодня, 10:16ОбществоФото: pxhere.com
XV Дальневосточный форум инициативной молодежи «Андреевский городок» пройдет во Владивостоке с 5 по 15 сентября. Главной темой этого года стал «Молодой дальневосточник».

Участников в возрасте от 14 до 35 лет будет принимать база отдыха «Юнга» (бухта Емар)

Со всего Дальнего Востока во Владивосток на форум приедет социально активная молодежь, члены молодежных правительств, патриотических, некоммерческих и добровольческих организаций, молодые руководители и предприниматели.

Форум организован Фондом поддержки молодежных инициатив «Татьянин день – Приморье» и отделом по работе с молодежью владивостокской епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). Школы политики, экономики и культуры будут работать в рамках образовательной программы.

Образовательная траектория форума намечена по таким направлениям:

  • История освоения России и Дальнего Востока. История Русской государственности.
  • Регионоведение Дальнего Востока.
  • История и культура коренных малочисленных народов Дальнего Востока.
  • Образование и наука на Дальнем Востоке.
  • Политическая архитектура XXI века.
  • Цифровая экономика.
  • Молодежная и семейная политика.
  • Добровольчество в молодежной среде.
  • Искусство, культура, театр и кино Дальнего Востока.

Зарегистрироваться на форум можно на сайте.

Подробную информацию, организационные вопросы по регистрации участников и делегаций можно уточнить по телефону 8-966-274-63-29 (Екатерина Егорова).

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокПриморьеобучениефоруммолодежь
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