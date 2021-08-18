Во Владивостоке состоится Дальневосточный форум инициативной молодежи

XV Дальневосточный форум инициативной молодежи «Андреевский городок» пройдет во Владивостоке с 5 по 15 сентября. Главной темой этого года стал «Молодой дальневосточник».

Участников в возрасте от 14 до 35 лет будет принимать база отдыха «Юнга» (бухта Емар) Со всего Дальнего Востока во Владивосток на форум приедет социально активная молодежь, члены молодежных правительств, патриотических, некоммерческих и добровольческих организаций, молодые руководители и предприниматели. Форум организован Фондом поддержки молодежных инициатив «Татьянин день – Приморье» и отделом по работе с молодежью владивостокской епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). Школы политики, экономики и культуры будут работать в рамках образовательной программы. Образовательная траектория форума намечена по таким направлениям: История освоения России и Дальнего Востока. История Русской государственности.

Регионоведение Дальнего Востока.

История и культура коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

Образование и наука на Дальнем Востоке.

Политическая архитектура XXI века.

Цифровая экономика.

Молодежная и семейная политика.

Добровольчество в молодежной среде.

Искусство, культура, театр и кино Дальнего Востока. Зарегистрироваться на форум можно на сайте. Подробную информацию, организационные вопросы по регистрации участников и делегаций можно уточнить по телефону 8-966-274-63-29 (Екатерина Егорова).

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