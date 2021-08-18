Во Владивостоке состоится Дальневосточный форум инициативной молодежи

Участников в возрасте от 14 до 35 лет будет принимать база отдыха «Юнга» (бухта Емар)
Со всего Дальнего Востока во Владивосток на форум приедет социально активная молодежь, члены молодежных правительств, патриотических, некоммерческих и добровольческих организаций, молодые руководители и предприниматели.
Форум организован Фондом поддержки молодежных инициатив «Татьянин день – Приморье» и отделом по работе с молодежью владивостокской епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). Школы политики, экономики и культуры будут работать в рамках образовательной программы.
Образовательная траектория форума намечена по таким направлениям:
Зарегистрироваться на форум можно на сайте.
Подробную информацию, организационные вопросы по регистрации участников и делегаций можно уточнить по телефону 8-966-274-63-29 (Екатерина Егорова).