К Дню знаний готовы!

Posted 1 сентября 2021, 02:45
Published 1 сентября 2021, 02:45
Modified 20 августа, 11:40
Updated 20 августа, 11:40
Владивосток будет праздновать скромно
В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса, в столице Приморья решено не проводить масштабных мероприятий по случаю Дня знаний. Праздник станет локальным — в каждой школе учителя поздравят своих учеников и примут поздравления от них на классных часах и торжественных линейках на открытых площадках. Всего во Владивостоке за парты в этом учебном году сядут 60 тысяч школьников.
Перед 1 сентября все 78 городских школ прошли соответствующую приёмку комиссий, в состав которых входили специалисты управления образования, представители Росгвардии, городской профсоюзной организации, инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Владивостоку. Кое-где комиссии порекомендовали заменить деревянные двери запасных выходов на металлические — это будет сделано в ближайшее время.
Для создания цифровой образовательной среды все школы города подключены к скоростному Интернету, также работает система «Сетевой город. Образование». Во всех средних образовательных учреждениях разработаны и утверждены образовательные программы, учебные планы, оценочные и методические материалы. С этого года во всех школах также будут внедрены программы воспитания.
Городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования ведёт работу и в направлении решения кадровой проблемы школ. Как правило, основной приток молодых специалистов происходит в период с 25 августа по октябрь включительно. В 2021 году планируется трудоустроить в школы города около 90 молодых педагогов. Также с 6 сентября по 10 октября 11 студентов ДВФУ придут в школы города на педагогическую практику. Всего же во Владивостоке открыта 151 учительская вакансия, и это меньше, чем в прошлом году, когда вакансий было 198.
«Точки роста» — во всём крае
В этом году в образовательной сфере Приморского края закрепилось новое понятие — «Точки роста». Их появление — федеральная инициатива, часть национального проекта «Образование», обеспеченная соответствующим финансированием. К 1 сентября «Точки роста» начнут работать на базе 43 приморских школ, расположенных в малых городах и посёлках. Это образовательные центры естественно-научной и технологической направленности, в которых ребята смогут получать дополнительное образование и осваивать проектную работу в команде по предметным областям информатики, ОБЖ и технологии.
Помещения, выделенные для этого в школах, забрендируют особым образом — в чёрно-белой гамме с красными акцентами. Пространство в них будет зонировано по принципу коворкинга, и в каждом найдётся место для шахматной гостиной и медиатеки.
В 21 из 29 муниципалитетах, где должны появиться «Точки роста», все работы уже закончены, новые центры готовы к приёму школьников. В сельской местности их задача обеспечить подросткам технологические условия, которых не хватает на обычных школьных уроках. Учителя, которые будут заниматься с детьми в «Точках роста», прошли специальные курсы переподготовки на базе Академии Минпросвещения РФ. Около ста приморских педагогов приняли участие в методическом семинаре «Новому времени — новые открытия», где шла речь о программах дополнительного образования для «Точек роста».
Кроме того, в десяти приморских сельских школах перед новым учебным годом отремонтировали спортзалы. В общей сложности на это было выделено более 27 миллионов рублей из бюджетов разного уровня. Помимо общего масштабного ремонта в спортзалы также привезли новый инвентарь для уроков физкультуры и спортивных мероприятий.
Далёким школам — депутатский контроль
В преддверии начала учебного года депутаты приморского парламента посетили несколько школ в разных городах края в период приёмки образовательных учреждений. Например, председатель ЗСПК Александр Ролик в составе комиссии управления образования Артёмовского городского округа принял участие в приёмке школы № 16, а также провел встречу с коллективом и обсудил насколько эффективно в настоящее время в муниципалитете работают меры социальной поддержки педагогов, принятые на краевом законодательном уровне.
В этом году за парты в артёмовской школе № 16 сядут 755 учеников. Это одно из старейших учебных заведений в городском округе было построено ещё в 1938 году и расширено в середине 70-х. К новому учебному году здесь отремонтировали классные кабинеты и коридоры, заменив линолеум. Было закуплено новое оборудование на кухню, починили систему водоотведения. Председатель краевого парламента оценил подготовку на «хорошо», пообещав депутатскую помощь в решении вопроса с новой спортплощадкой и ремонтом фасада.
Председатель комитета ЗСПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко ознакомилась с новой «Точкой роста» в школе № 11 города Спасска-Дальнего. Для организации работы центра допобразования в школу завезли специальное оборудование, в том числе цифровые лабораторные комплексы, образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков, образовательный набор по механике и робототехнике, робота-манипулятора с модульными насадками. В реализации образовательных программ на базе центра будут участвовать 32 педагога спасских школ.
Также Татьяна Косьяненко приняла участие в открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса возле средней школы № 15 в Спасске-Дальнем. Комплекс создан под открытым небом и включает футбольное поле с искусственным покрытием размером 60 на 30 метров, четыре беговые дорожки и раздевалки для спортсменов. На территории также расположена игровая площадка для баскетбола, волейбола и других видов спорта. Рядом находятся секторы с уличными тренажёрами и турниками.
Председатель комитета ЗСПК по экономической политике и собственности Сергей Ищенко в августе встретился с работниками учреждений образования Надеждинского района и проверил, как был выполнен капитальный ремонт в средней школе № 7 села Прохладное. В образовательном учреждении заменили окна, установили противопожарные двери и аварийное оповещение, полностью отремонтировали спортзал и кабинет технологии. Территорию вокруг школы заасфальтировали, на ней появились новая хоккейная коробка с освещением и комбинированный спортивный комплекс. Однако депутату рассказали и о проблемах: в ремонте нуждается школьная котельная.
После уроков — в столовую
С началом нового учебного года еще одна категория школьников в Приморье получит возможность бесплатно обедать в школах. Изменения в краевой закон об обеспечении бесплатным питанием школьников, принятые депутатами краевого парламента по инициативе прокуратуры края, предоставили такое право детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в краевых госучреждениях и посещающих уроки в общеобразовательных школах. Ранее эта категория детей получала питание только в своих интернатах или детских домах, однако, по санитарным правилам и нормам, если ребёнок находится в учреждении дольше 6 часов, ему полагается горячее питание по месту пребывания. Чтобы обеспечить сирот горячими обедами в школах, до конца текущего финансового года из краевого бюджета потребуется 2,5 миллиона рублей, а в дальнейшем расходы составят 5,8 миллиона рублей на учебный год.
Напомним, вопрос питания школьников начиная с 2018 года остаётся в фокусе внимания властей всех уровней, включая президента РФ. В Приморском крае бесплатным горячим питанием за счёт федеральных ассигнований и краевого бюджета (из расчёта 70 рублей в день на ребёнка) обеспечивают всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс, а также учеников 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины регионального прожиточного минимума, детей с ОВЗ и инвалидностью. Дополнительно ученики начальных классов ежедневно получают молоко.
Право на бесплатное питание в школе для учеников 5-11 классов подтверждается через органы соцзащиты. Такие же полномочия могут передаваться администрации образовательного учреждения.