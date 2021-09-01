К Дню знаний готовы!

С началом нового учебного года еще одна категория школьников в Приморье получит возможность бесплатно обедать в школах. Изменения в краевой закон об обеспечении бесплатным питанием школьников, принятые депутатами краевого парламента по инициативе прокуратуры края, предоставили такое право детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в краевых госучреждениях и посещающих уроки в общеобразовательных школах. Ранее эта категория детей получала питание только в своих интернатах или детских домах, однако, по санитарным правилам и нормам, если ребёнок находится в учреждении дольше 6 часов, ему полагается горячее питание по месту пребывания. Чтобы обеспечить сирот горячими обедами в школах, до конца текущего финансового года из краевого бюджета потребуется 2,5 миллиона рублей, а в дальнейшем расходы составят 5,8 миллиона рублей на учебный год.