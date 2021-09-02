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Posted 2 сентября 2021, 02:25

Published 2 сентября 2021, 02:25

Modified 20 августа, 11:41

Updated 20 августа, 11:41

Главы крупнейших компаний РФ приедут в школы Владивостока и принесут туда «Новое Знание»

Главы крупнейших компаний РФ приедут в школы Владивостока и принесут туда «Новое Знание»

2 сентября 2021, 02:25
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Во Владивостоке 2 сентября пройдут выступления спикеров просветительского марафона «Новое Знание». Гости, среди которых есть известные политики и бизнесмены, рассказывают о тонкостях работы в своих сферах. Некоторые именитые спикеры заглянут в школы города, где побеседуют с учениками.

Хотя марафон символически начался в День знаний, именно на 2 сентября назначены выступления приглашённых экспертов в очном формате или по видеосвязи.

Среди спикеров есть пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который расскажет о создании инфоповодов и директор «Российских железных дорог» Олег Белозёров, готовый поделиться мыслями о транспорте будущего. Глава правительства РФ Михаил Мишустин проведёт открытый урок.

Площадками для выступлений именитых гостей станут как аудитории ДВФУ, так и школы Владивостока. Своего спикера получат разные образовательные учреждения города. Так, в школу №28 направится глава «Росконгресса» Александр Стуглев, а в школу №9 – директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Напомним, 1 сентября на церемонии открытия марафона «Новое Знание» выступили 48 различных спикеров, в том числе президент РФ Владимир Путин. Прямую трансляцию посмотрели 22 миллиона зрителей.

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#Общество#Наука и образование#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Форум
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