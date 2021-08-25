Не только ВЭФ: в Приморье пройдет строительный форум

Гендиректор ООО «Дальэкспоцентр» Вера Ермилова рассказала, что часть мероприятий состоится в онлайн-формате. На них выступят спикеры из Германии, Италии, Гонконга, а также других регионов России.
По словам замминистра строительства Приморья Ольги Серебренниковой, выполнение масштабных задач по увеличению объемов строительства, которые ставит нацпроект «Жилье и городская среда» немыслимо без объединения усилий власти и бизнеса.
В осенней сессии форума она видит именно ту платформу, на которой и может успешно состояться такой диалог. С ее помощью будут выработаны верные и актуальные решения.
Участников форума ждут на территории «Приморского кольца» в Артеме.
Одновременно будет проходить 27-я специализированная выставка «Строительство». Жителей, гостей края и специалистов ждут мастер-классы и презентации.
Попасть на Приморский строительный форум и выставку «Строительство» сможет любой желающий бесплатно. Но только с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.