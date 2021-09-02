Приморские фирмы получат до 345 000 рублей за трудоустройство бывших заключённых

Краевые власти также поддерживают уже трудоустроившихся сотрудников в ряде отраслей. В список входят, например, молодые врачи в находкинской городской больнице, получающие надбавку в 10 000 рублей к своему окладу. Такая выплата позволяет им сравнять свой заработок с тем, который имеют коллеги с более серьёзным стажем работы.