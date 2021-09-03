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Posted 3 сентября 2021, 08:22

Published 3 сентября 2021, 08:22

Modified 20 августа, 11:42

Updated 20 августа, 11:42

АЗС ННК на Дальнем Востоке продолжают работать вопреки погодным условиям

АЗС ННК на Дальнем Востоке продолжают работать вопреки погодным условиям

3 сентября 2021, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сложный паводковый сезон в Амурской области не повлиял на работу АЗС компаний ННК. Несмотря на то, что в этом сезоне реки Амур и Зея неоднократно добирались до предельной отметки, предприятие не прерывало свою деятельность ни на час.

Высокий уровень подготовки АО ННК к приходу "большой воды" оценил глава губернатор Амурской области Василий Орлов.

Специалисты еще одного сбытового общества ННК — ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт», вслед за коллегами из Амурской области, отчитались о полной готовности к «большой воде».

Силами персонала предприятия был укреплен берег, установлены наливные дамбы и боновые ограждения, подготовлены мотопомпы. Все сотрудники Хабаровской нефтебазы мобилизованы на проведение защитных работ.Чтобы не допустить подтопление домов, школ и больниц, предприятий ЖКХ и объектов энергетики в Комсомольске-на-Амуре возводят временные защитные сооружения, размещают установки для откачки ливневых стоков и много другое.

Для проведения аварийно-спасательных работ и предупредительных мероприятий группа ННК как социально-ответственная компания выделила правительству Хабаровского края необходимый объем дизельного топлива.Главной задачей предприятий ННК в режиме чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий, является обеспечение жителей подтопленных территорий топливом.

Для обеспечения АЗС в удаленных районах совместно с МЧС России разработана схема доставки нефтепродуктов малотоннажным бензовозным парком по дополнительным маршрутам.

Протяженность отдельных маршрутов достигает 600 км.Несмотря на тревожные сводки, предприятия группы ННК в Дальневосточном регионе продолжают работать в штатном режиме.

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#Политика#Новости#Группа ННК
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