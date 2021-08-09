Полный комплекс: на АЗС ННК строго соблюдаются все профилактические требования

АЗС ННК напоминают о необходимости соблюдения правил обслуживания в связи с ростом заболеваемости COVID-19. На заправках компании проводится полный комплекс профилактических требований.
Количество заболеваний COVID-19 в Дальневосточном регионе растет. Только в Приморье по состоянию на 5 августа выявили еще 264 случая коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся с начала пандемии в регионе достигло 55 604 человек.
Автозаправочные станции сети ННК продолжают работать в привычном режиме, соблюдая весь комплекс мер по профилактике заражения: в соответствии с усиленным графиком влажной уборки помещения АЗС, поверхности, в том числе топливно-раздаточные колонки и заправочные пистолеты, лотки для передачи денежных средств, терминалы для безналичных расчетов обрабатываются с применением дезинфицирующих средств.
Персонал АЗС выполняет свои обязанности в условиях мер по предотвращению распространения коронавируса — у операторов регулярно измеряют температуру, контролируют использование антисептиков и ношение медицинских масок и перчаток. Кроме того, в сбытовых обществах ННК сотни сотрудников проходят вакцинацию и ревакцинацию.
— На территории Дальневосточного федерального округа сеть ННК насчитывает около 300 АЗС, и каждая предприняла все меры для создания безопасных условий нахождения на АЗС. Несмотря на тревожные сводки, мы обеспечиваем своих клиентов качественным топливом и предоставляем достойный сервис, сохраняя при этом позитивный настрой, — подчеркивают в Группе ННК.
Важно отметить, что и автовладельцы с пониманием относятся к дополнительным мерам предосторожности и простым правилам — соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга в очереди на оплату топлива, призывам отказаться от наличных расчетов и пользоваться бесконтактными технологиями при оплате услуг.