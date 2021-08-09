Полный комплекс: на АЗС ННК строго соблюдаются все профилактические требования

— На территории Дальневосточного федерального округа сеть ННК насчитывает около 300 АЗС, и каждая предприняла все меры для создания безопасных условий нахождения на АЗС. Несмотря на тревожные сводки, мы обеспечиваем своих клиентов качественным топливом и предоставляем достойный сервис, сохраняя при этом позитивный настрой, — подчеркивают в Группе ННК.