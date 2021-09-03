«Ростелеком» проведёт линии связи на дальневосточные рудники

Также на рудниках появится работающая через интернет виртуальная телефонная сеть, что сделает возможным переадресовывать, распределять и записывать звонки. Телефонные номера не будут привязаны к адресу, где были подключены, а потому останутся закреплены за клиентами даже в случае смены офиса.