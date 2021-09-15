Ключевая ставка – ключ от экономики

Posted 15 сентября 2021, 03:14
Published 15 сентября 2021, 03:14
Modified 20 августа, 11:48
Updated 20 августа, 11:48
Берут чужие, а отдают… тоже чужие!
Одним из ключевых показателей экономики любой страны является развитие её банковской системы. Считается, что чем выше конкуренция в сфере банковских услуг, тем проще бизнесу и людям взять кредиты. И те и другие потратят свои кредиты на различные приобретения: бизнес, помещения, оборудование, сырьё. Люди купят конечный продукт и отдадут свои деньги бизнесу. Он в свою очередь вернёт деньги банку, расплатившись за кредит. Круг замкнётся и все останутся довольными. Банк получит проценты по кредиту, предприниматели запустят производство, покупатели приобретут товары, о которых мечтали. Именно так должна работать идеальная банковская система страны.
Конечно же, если банков будет больше, то они будут конкурировать между собой и условия кредитов будут отличаться друг от друга, но все они будут схожи в одном – конечный процент кредита. Он всегда будет выше ключевой ставки Центрального банка. «Почему?» —спросите вы. Казалось бы, ответ прост: деньги в банки приносят люди. И так действительно было несколько сотен лет назад. Сегодня же банки хотят зарабатывать гораздо больше и не желают распоряжаться лишь теми деньгами, которые им несут вкладчики. Они сами берут кредиты у Центрального банка, правда под меньший процент, чем выдают потом своим клиентам. Процент, под который коммерческие банки занимают у главного банка страны деньги, и называется «Ключевая ставка».
У пытливого читателя сразу может возникнуть вопрос: «Почему же тогда ЦБ не выдаёт кредиты населению под эту самую ключевую ставку. Ведь она гораздо ниже, чем в тех же коммерческих банках?». Ответ прост - Центробанк существует для того, чтобы поддерживать экономику страны в целом. И поэтому он не будет рисковать, выдавая кредиты всем подряд. Вероятность того, что коммерческий банк не вернёт ссуду крайне низка, особенно если учитывать то, что ЦБ внимательно следит за тем, как у этого банка дела: ежедневно проверяет все операции в коммерческих банках, и в случае малейших подозрений на какие-то махинации или попытки не вернуть заёмные средства, сразу принимает жёсткие меры. А главное, именно благодаря ключевой ставке Центральный банк управляет всей экономикой страны.
Это страшное слово - инфляция
Казалось бы, зачем вообще нужно менять ключевую ставку? Оставили бы её на уровне пяти процентов, банки накрутили бы пару-тройку сверху и выдавали бы кредиты под восемь процентов годовых. Все бы знали, что в любой день можно взять кредит под те же восемь процентов.
Бизнес мог бы планировать свои траты на годы вперёд, люди были бы уверены в завтрашнем дне, и все были бы счастливы. Но, к сожалению, экономика капризна, как молодая девушка. В ней, кроме цен, процентов и прибыли существует такая неприятная вещь, как инфляция. Именно она определяет, на сколько подскочили цены на все товары в стране.
Инфляция существует всегда. В одно время она низкая, в другое высокая. Бывает даже галопирующая инфляция, как, например, в Германии в тридцатых годах прошлого века. Тогда в кафе было принято платить за обед перед тем, как его принесут, потому что к тому времени, как вы закончите есть, цена обеда могла вырасти. И как бы странно это не звучало, но инфляция — это хорошо. Гораздо хуже для экономики дефляция, когда цены падают. Вслед за дефляцией закрываются производства, потому что никто не хочет продавать товар дешевле, чем он стоил вчера, особенно если ты купил сырьё дороже. Бизнес перестаёт существовать как вид, экономика схлопывается и падает в бездну. Если Центральный банк не предпримет никаких мер для того, чтобы остановить дефляцию, то в скором времени ей на смену приходит такая безумная инфляция, что поднять экономику становиться крайне сложно. Уже закрытые предприятия не могут открыться, потому что кредиты в одно мгновение становятся настолько дорогими, что бизнес не может себе их позволить. Население нищает ускоренными темпами, и вся страна катится в тартарары. Именно поэтому инфляция - благо для любой страны, если, конечно, она держится в разумных пределах. И управляют ей именно через ключевую ставку.
Проценты вверх – инфляция вниз
Если Центральный Банк видит, что цены в магазинах растут непомерными темпами, и никакие угрозы со стороны правительства эти цены не пугают, то он включает «механизмы регулирования экономики», а если короче, то повышает ключевую ставку. Что происходит дальше: коммерческие банки вынуждены брать взаймы у ЦБ под более высокий процент, они в свою очередь увеличивают процент по кредитам, которые выдают бизнесу и населению. Бизнес, пытаясь компенсировать потери, увеличивает цены. Люди, которые тоже могут взять только под большой процент, начинают экономить и не покупают товары у бизнеса. Через какое-то время (как правило от трёх месяцев до полугода) бизнес вынужден немного снизить стоимость товаров, пожертвовав частью прибыли. Но люди продолжают экономить и копить деньги. Продажи снижаются, цены останавливаются, так как бизнес понимает, что если задрать цены ещё выше, то люди перестанут покупать его товар вообще. Как итог, инфляция начинает снижаться. Если ЦБ посчитает возможным, то он снизит ключевую ставку. Кредиты сразу же подешевеют. Бизнес начнёт расширяться, предлагая всё больше товаров. Люди перестают экономить и начинают покупать не только самое необходимое. Цены вслед за спросом начнут расти. Как следствие, вырастет и инфляция, и Центральному Банку вновь придётся поднимать ключевую ставку, чтобы обуздать растущую инфляцию. И весь это бег по волнам называется регулированием экономики.
Покупать или продавать?
На деле ключевую ставку меняют не только для того, чтобы управлять инфляцией. Одной из главных функций Центрального банка любой страны является поддержание национальной валюты. Что же происходит с рублём во время колебания ключевой ставки, и как он поведёт себя по отношению к другим валютам? Если, скажем, ЦБ снижает ключевую ставку, то коммерческие банки получают доступ к «дешёвым» рублям. Стараясь уравновесить свои валютные портфели, банки начинают скупать зарубежную валюту, в том числе у населения. Спрос на валюту растёт, а на рубли падает. Рубль начинает терять позиции, валюта дорожает. И наоборот, если ЦБ повышает ключевую ставку, займы для банков становятся дороже, и они начинают продавать валюту, чтобы получить достаточное количество рублей. Валюта дешевеет, рубль дорожает.
Подведём черту
Так чего же ждать от последнего решения ЦБ? Во-первых, последнее заседание дало очень чёткий сигнал о том, что правительство контролирует ситуацию. Несмотря на то, что звучали заявления о необходимости поднятия ключевой ставки сразу на пятьдесят пунктов, совет директоров остановился лишь на двадцати пяти, установив уровень в 6,75% годовых. Но несмотря на это, необходимо вспомнить, что это уже пятое повышение за текущий год и ещё в январе ключевая ставка была 4,25%. Всё это говорит о том, что инфляция по итогам года вряд ли составит планируемые 4%. Цены будут расти и дальше. А вот рубль по отношению к другим валютам скорее всего останется в том же коридоре, а может даже и укрепится. Тем более, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что данное повышение ключевой ставки может быть не последним. До конца года она вполне может перевалить за 7%.