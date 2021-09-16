Ледяной дождь стал поводом изменить отношение к зеленым насаждениям в городе

— Сегодня мы уже заканчиваем полевую часть этого контракта. Наши специалисты обходили зеленые зоны в краевом центре — общая территория составила порядка 60 гектаров, — рассказала руководитель отдела Ботанического сада-института Ирина Крестова. — Мы осматриваем практически каждое дерево, оцениваем его состояние и даем рекомендации, что целесообразно с ним делать. Для оценки пользуемся методиками, которые разработаны давно и успешно применяются по всей стране. А рекомендации — снести сейчас, через 5, 10 лет или ограничиться дополнительным уходом и санитарной обрезкой — предлагаем исходя из индивидуального состояния дерева и наших местных климатических условий.