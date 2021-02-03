Власти Владивостока и ученые взялись за спасение города от последствий ледяного дождя

Власти Владивостока и ученые взялись за спасение города от последствий ледяного дождя

Сегодня, 16:05Здоровье и экологияPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Ученые обещали помочь в востановлении зеленых насаждений
Специалисты Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН в текущем году проведут оценку состояния зелёных насаждений, которые пострадали в результате ледяного дождя в конце прошлого года, а также определят места и виды растений, где планируются новые посадки деревьев и кустарников.

В администрации краевого центра сформировали рабочую группу по вопросам озеленения. В неё вошли специалисты Ботанического сада, городской администрации, муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий», общественной организации «Русское экологическое общество», а также представители бизнеса, которые регулярно проводят в городе различные экологические акции. Представители различных ведомств будут определять и согласовывать мероприятия по озеленению во Владивостоке.

«Главой города Олегом Гуменюком поставлена задача максимально быстро провести инвентаризацию, убрать деревья, которые уже точно не восстановятся после стихии, и высадить новые зелёные насаждения», — подчеркнул заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Места высадки растений и их виды будут определены с учётом мнений специалистов Ботанического сада. Руководитель отдела развития Ботсада, кандидат биологических наук Ирина Крестова подчеркнула, что уже сейчас можно дать рекомендации по высадке тех или иных культур.

«Мы готовы помочь городу и выбрать для каждой конкретной территории такие виды растений, которые хорошо приживутся в сложившихся условиях», — сказала Ирина Николаевна.

Специалисты городского управления дорог и благоустройства в свою очередь добавили, что сейчас на основе имеющегося финансирования формируют мероприятия в сфере озеленения краевого центра. Так, в городе будут высаживать новые цветы, кустарники и деревья, восстанавливать газоны, продолжать убирать надломленные ветки, а также деревья, которые погибли.

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