Во Владивостоке будут создавать комфортную среду для инвалидов

Во время совещания Константин Шестаков отметил, что дети с инвалидностью часто обучаются на дому. Мэр поручил специалистам изучить, у всех ли ребят есть компьютер для дополнительных уроков в дистанционном формате — нужно решить, сколько комплектов компьютерной техники нужно выделить, чтобы все могли полноценно учиться.