Инвалиды по зрению обретут «пространство без границ»

Инвалиды по зрению обретут «пространство без границ»
Инвалиды по зрению обретут «пространство без границ»
Сегодня, 11:13ОбществоФото: предоставлено героями материала
В рамках одноимённого проекта приморская краевая общественная организация социальной помощи «Воскресенье» реализует очередную программу поддержки инвалидов по зрению. Это стало возможным благодаря выигранному гранту президента РФ.

При реализации предыдущих проектов, также получавших поддержку Фонда президентских грантов, сотрудники «Воскресенья» убедились: помощь слепым и слабовидящим инвалидам нужна постоянно. Ранее для них проводились занятия по пространственной ориентировке и мобильности под контролем инструкторов. В результате общения с подопечными сотрудники обнаружили, что люди испытывают страх перед самостоятельным передвижением. Для решения этой проблемы и был задуман новый проект, который начнётся уже в сентябре. Он разделится на два блока, оба завершатся к концу следующего лета.

Фото:предоставлено героями материала

Одним из направлений проекта станет обучение инвалидов по зрению навыкам самостоятельного передвижения с использованием технических средств реабилитации, то есть с различными устройствами адаптивной мобильности и модифицированными тростями. Организаторы уже закупают все необходимое оборудование на средства гранта и софинансирования, которые составили почти 4 миллиона рублей.

Предназначение закупаемых устройств, необходимых каждому инвалиду по зрению, очень простое: помочь людям адаптироваться в передвижении в городе. Сейчас далеко не все инвалиды умеют правильно пользоваться тростями и не понимают, чем они различаются и как использовать ту или иную модификацию. Обойтись без помощи специалистов большинство просто не может. А если и пытается, то такие походы заканчиваются травмами.

Фото:предоставлено героями материала

Новый проект адаптации для слепых предусматривает и ряд занятий по адаптивной физической культуре. Иначе говоря, здесь будут учить согласовывать движения ног с движением рук и работой палок. Кроме того, подскажут, как контролировать пространство и соблюдать дистанцию в совместном передвижении. Для этого специалисты проведут упражнения по технике ходьбы на беговых лыжах и лыжероллерах, скандинавской ходьбе и другие. Еще инвалиды по зрению узнают о видах тренировок лыжников в летний и зимний периоды, ознакомятся с видами лыжных ходов. Организация уже подготовила команду специалистов для обоих направлений проекта. За год «Воскресенье» проведёт не менее 12 мероприятий, включающих семинары и физическую подготовку.

«Команда организации работает вместе 5 лет. Мы постоянно проходим обучение, когда осваиваем какое-то новое направление поддержки инвалидов. Например, трое сотрудников уже окончили курс повышения квалификации. Есть волонтёры, прошедшие обучение за средства организации, тифлопедагог и два тренера по лыжному спорту. Все они прошли переподготовку по адаптивной физкультуре», — рассказывает директор «Воскресенья» и руководитель проекта Лилия Головащенко.

Фото:предоставлено героями материала

Помимо этого, создатели проекта не забывают и о людях, сопровождающих инвалидов по зрению — это их родители, педагоги, воспитатели коррекционных школ и другие. Для них также пройдут семинары по содействию в использовании средств реабилитации.

В наборе целевой группы поможет Приморская краевая организация Всероссийского общества слепых и школы для слепых и слабовидящих детей. Принять участие в проекте смогут инвалиды из Приморского края в возрасте от 5 до 90 лет.

Мария ЦИРЛИНА

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморский край
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