Инвалиды по зрению обретут «пространство без границ»

При реализации предыдущих проектов, также получавших поддержку Фонда президентских грантов, сотрудники «Воскресенья» убедились: помощь слепым и слабовидящим инвалидам нужна постоянно. Ранее для них проводились занятия по пространственной ориентировке и мобильности под контролем инструкторов. В результате общения с подопечными сотрудники обнаружили, что люди испытывают страх перед самостоятельным передвижением. Для решения этой проблемы и был задуман новый проект, который начнётся уже в сентябре. Он разделится на два блока, оба завершатся к концу следующего лета.
Одним из направлений проекта станет обучение инвалидов по зрению навыкам самостоятельного передвижения с использованием технических средств реабилитации, то есть с различными устройствами адаптивной мобильности и модифицированными тростями. Организаторы уже закупают все необходимое оборудование на средства гранта и софинансирования, которые составили почти 4 миллиона рублей.
Предназначение закупаемых устройств, необходимых каждому инвалиду по зрению, очень простое: помочь людям адаптироваться в передвижении в городе. Сейчас далеко не все инвалиды умеют правильно пользоваться тростями и не понимают, чем они различаются и как использовать ту или иную модификацию. Обойтись без помощи специалистов большинство просто не может. А если и пытается, то такие походы заканчиваются травмами.
Новый проект адаптации для слепых предусматривает и ряд занятий по адаптивной физической культуре. Иначе говоря, здесь будут учить согласовывать движения ног с движением рук и работой палок. Кроме того, подскажут, как контролировать пространство и соблюдать дистанцию в совместном передвижении. Для этого специалисты проведут упражнения по технике ходьбы на беговых лыжах и лыжероллерах, скандинавской ходьбе и другие. Еще инвалиды по зрению узнают о видах тренировок лыжников в летний и зимний периоды, ознакомятся с видами лыжных ходов. Организация уже подготовила команду специалистов для обоих направлений проекта. За год «Воскресенье» проведёт не менее 12 мероприятий, включающих семинары и физическую подготовку.
«Команда организации работает вместе 5 лет. Мы постоянно проходим обучение, когда осваиваем какое-то новое направление поддержки инвалидов. Например, трое сотрудников уже окончили курс повышения квалификации. Есть волонтёры, прошедшие обучение за средства организации, тифлопедагог и два тренера по лыжному спорту. Все они прошли переподготовку по адаптивной физкультуре», — рассказывает директор «Воскресенья» и руководитель проекта Лилия Головащенко.
Помимо этого, создатели проекта не забывают и о людях, сопровождающих инвалидов по зрению — это их родители, педагоги, воспитатели коррекционных школ и другие. Для них также пройдут семинары по содействию в использовании средств реабилитации.
В наборе целевой группы поможет Приморская краевая организация Всероссийского общества слепых и школы для слепых и слабовидящих детей. Принять участие в проекте смогут инвалиды из Приморского края в возрасте от 5 до 90 лет.
Мария ЦИРЛИНА