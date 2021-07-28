Инвалиды по зрению обретут «пространство без границ»

Новый проект адаптации для слепых предусматривает и ряд занятий по адаптивной физической культуре. Иначе говоря, здесь будут учить согласовывать движения ног с движением рук и работой палок. Кроме того, подскажут, как контролировать пространство и соблюдать дистанцию в совместном передвижении. Для этого специалисты проведут упражнения по технике ходьбы на беговых лыжах и лыжероллерах, скандинавской ходьбе и другие. Еще инвалиды по зрению узнают о видах тренировок лыжников в летний и зимний периоды, ознакомятся с видами лыжных ходов. Организация уже подготовила команду специалистов для обоих направлений проекта. За год «Воскресенье» проведёт не менее 12 мероприятий, включающих семинары и физическую подготовку.