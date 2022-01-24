Более тысячи пожилых дальневосточников освоили «Азбуку интернета» в 2021 году

— Пожилой возраст — не повод отказываться от того, чтобы стать активным участником онлайн-сообщества. Как безопасно пользоваться интернетом и зарегистрировать электронную почту, что и где искать на портале гослуг, как перейти на «ты» с компьютером и цифровыми сервисами — найти ответы на эти и другие подобные вопросы пенсионеры смогли после обучения на портале и по пособиям. Участие в учебной программе «Азбука интернета» бесплатное и присоединиться может любой желающий, — отметила директор по коммуникациям макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Любовь Алексеева.