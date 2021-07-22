Пенсионеры Приморья направили десятки работ на конкурс компьютерной грамотности

Пенсионеры Приморья направили десятки работ на конкурс компьютерной грамотности
Пенсионеры Приморья направили десятки работ на конкурс компьютерной грамотности
Сегодня, 18:10ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Приморских пенсионеров приглашают на Всероссийский конкурс личных достижений в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2021». Этот конкурс проходит в России уже седьмой раз — заявки на участие принимаются до 15 октября.

В министерстве труда и социальной политики Приморья сообщили, что конкурс компьютерной грамотности — это совместный проект «Ростелеком» и Пенсионного фонда России.

В соревнованиях за звание самых продвинутых пользователей могут принять участие жители Приморья в возрасте от 50 лет.

«В этом году в конкурсе уже участвуют более 1000 пенсионеров из 57 субъектов России. Приморский край — в списке 10 самых активных регионов, которые работают с пенсионерами по теме обучения компьютерной грамотности», — рассказали организаторы.

Специалисты отмечают, что с 2014 года на базе Приморского центра социального обслуживания действует программа обучения пожилых людей основам компьютерной грамотности «Бабушка и дедушка онлайн» — за семь лет работы свидетельства об окончании курсов получили более 3,8 тысяч пожилых приморцев.

«В этом году более 70 пенсионеров уже окончили курсы компьютерной грамотности, которые организуют в Находке, Дальнегорске, Лесозаводске, Владивостоке и в селе Хороль», — рассказали эксперты.

Принять участие во всероссийском интернет-соревновании приморские пенсионеры могут до 15 октября текущего года — для этого нужно заполнить заявку на сайте конкурса, выбрать одну из номинаций и приложить свою работу — эссе и две фотографии автора.

Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая отметила, что знакомство с информационными технологиями — это, прежде всего, положительное изменение качества жизни пожилых людей: общение, преодоление социальной и информационной изоляции.

«Сделать жизнь пенсионеров разнообразнее, дать возможность пожилым людям реализовать себя — все это задачи, которые ставит перед регионами проект „Старшее поколение“ национального проекта „Демография“», — рассказала министр.

Ознакомиться с полной информацией и расписанием занятий по компьютерной грамотности для пенсионеров можно на сайте — в разделе «Активности, клубы» собраны все клубы и кружки, которые действуют в отдельных районах Приморья для граждан старшего поколения.

Отметим, что организация занятий по компьютерной грамотности для пенсионеров проходит в рамках реализации госпрограммы «Информационное общество» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
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