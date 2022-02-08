«Бизнес по фэншую»

Но рискнём предположить, что эта, казалось бы, безобидная и забавная деталь не так проста, какой кажется при первом прочтении. Достаточно взглянуть на состав учредителей, чтобы в этом убедиться. Всего их четверо: двоим принадлежит по 40% уставного капитала и двоим — по 10%. Одной сорокапроцентной долей владеет непосредственно Джамбулат Текиев, а другой — гражданин КНР Гэ Чжили. К слову, суммы долей тоже в аккурат «бьются» по фэншую: 40% уставного капитала составляют 355 555 рублей (а 3 и 5 в сумме дают ту же магическую восьмёрку, притягивающую финансовый успех), а 10% — 88 889 рублей.