Новое предприятие на Курилах специализируется на рыбной муке и рыбьем жире

В правительстве Сахалинской области отметили, что 90% изготовленной на предприятии рыбной муки и рыбьего жира поступает на российский рынок. Отечественные компании используют их при производстве кормов для домашних и, что особенно важно, сельскохозяйственных животных. Появление еще одного производителя высококачественной рыбной муки и рыбьего жира повысит устойчивость животноводства в условиях антироссийских санкций, отмечают рыбопромышленники.