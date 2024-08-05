«Турция не нужна»: почему туристы выбирают Приморье, а не заграничный «олл инклюзив»

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Приморье — это не просто географический пункт на карте России. Это место, где природа разгулялась с особой щедростью, где гористый рельеф Сихотэ-Алиня встречается с лазурной гладью Японского моря, создавая удивительные пейзажи, которые завораживают своей первозданной красотой. Здесь, среди скалистых берегов и густых лесов, слышится шепот древних легенд, а воздух пропитан ароматом сосновой хвои и морской свежестью.
Помимо живописных ландшафтов, это край, где живет открытая душа, где гостеприимство и доброта становится неотъемлемой частью местной культуры. Здесь, среди людей, чья жизнь неразрывно связана с морем и горами, царит особенная атмосфера простоты и тепла.
По данным специалистов, за прошедший год Приморский край посетили 3,1 млн человек. В общей сложности в ДФО приехало 60% от всех путешественников, а Приморье собрало 33% от этого числа. Все базы отдыха были забронированы задолго до наступления летнего сезона, и уже в апреле стало проблематично найти, где отдохнуть. Также Приморье пользовалось особой популярностью среди граждан Китая, ОАЭ, Тайваня, Кореи и Японии. В 2023 году Приморье посетило около 75 тыс. граждан КНР, что составило 50% от числа иностранных туристов. В основном, этому поспособствовало возобновление авиасообщения со странами Азии. В 2023 году открыли рейсы в Пекин, Харбин, Далянь и другие города.
Так что же привлекает туристов в Приморье? Конечно, это удивительная природа и богатое историческое наследие края. Здесь можно полюбоваться нетронутыми лесами, скалистыми берегами, уединенными бухтами и белоснежными пляжами. Привлекают, конечно, и местные заповедники, например, такие, как «Земля Леопарда». Именно там можно встретить редких амурских тигров и леопардов, гималайских медведей и диких лесных котов.
Также Приморье славится обилием вариантов активного отдыха. Здесь можно покататься на сапах, покорить горные вершины, заняться дайвингом, а также прокатиться на катере или яхте, наблюдая за вечерними огнями Владивостока.
А историческое наследие края заслуживает отдельного внимания как туристов, так и местных жителей. Например, на мысе Тобизина можно увидеть остатки японских укреплений времен Второй мировой войны, на острове Русский — остатки старых фортов, а в самом городе Владивостоке познакомиться с историей зарождения города, посетив музей Арсеньева и музей Владивостокской крепости.
Отдых в Приморье обойдётся в копеечку, особенно если приезжать надолго. Это связано и с поднятием цен на посуточное жилье, и с подорожанием продуктов в Приморском крае. В среднем, две недели отдыха во Владивостоке или в крае выйдет примерно в 200–250 тысяч рублей, 50 из которых уйдёт только на жильё.
Двухнедельный запас продуктов на семью из трех человек обойдётся в 30 тысяч, не учитывая деликатесов, рестораны обойдутся примерно в 40 тысяч, такси — в 30, а отдых на яхтах, сапах или катерах около 70 тысяч.
Однако, это несомненно того стоит, если вы хотите прикоснуться к морю, приморской культуре и обилию свежайших морепродуктов.
Одним из первых проводников азиатской культуры в Приморье стал в начале ХХ века Василий Ощепков — родоначальник отечественной школы дзюдо и один из основателей самбо. Во Владивостоке в его честь установлен целый мемориальный комплекс, где запечатлен момент получения Ощепковым своего первого дана по дзюдо от основателя этой борьбы, мастера боевых искусств Дзигоро Кано.
Ни для кого не секрет, что теперь на культуру Приморья очень влияют азиатские страны. В крае очень много аутентичных китайских, японских, корейских и даже вьетнамских ресторанов. Самыми популярными из которых являются Umami, ZUMA, «Миллионка», «Токио» и «Унесённые ветром». А также обилие азиатской пищи можно встретить в «чифаньках» — так в Приморье называют небольшие островки с японской и китайской кухней.
Также во Владивостоке очень развит японский дрифт. На картодроме «Змеинка» очень часто проходят заезды на японских спорткарах и посмотреть на это съезжаются не только туристы, но и местные жители.
Раньше в «Восток-Медиа» писали про базы отдыха в Приморье.
Барановская Вероника