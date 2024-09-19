Золото и четыре серебра: приморские параспортсмены берут новые высоты в дартсе

Одну золотую и четыре серебряные медали завоевали параспортсмены Приморской Федерации спорта лиц с ПОДА на Чемпионате России по дартсу в Челябинске. Соревнования проводились в Челябинске и собрали более восьмидесяти человек из одиннадцати регионов. Поездка на федеральное мероприятие была организована при поддержке партийного проекта «Единая страна — доступная среда».