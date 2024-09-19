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Posted 19 сентября, 05:53

Published 19 сентября, 05:53

Modified 20 сентября, 02:55

Updated 20 сентября, 02:55

Золото и четыре серебра: приморские параспортсмены берут новые высоты в дартсе

Золото и четыре серебра: приморские параспортсмены берут новые высоты в дартсе

19 сентября 2024, 05:53
Фото: primorsk.er.ru
Сюжет
Соревнования
На этой неделе в Челябинске завершился Чемпионат и первенство России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «дартс»

Одну золотую и четыре серебряные медали завоевали параспортсмены Приморской Федерации спорта лиц с ПОДА на Чемпионате России по дартсу в Челябинске. Соревнования проводились в Челябинске и собрали более восьмидесяти человек из одиннадцати регионов. Поездка на федеральное мероприятие была организована при поддержке партийного проекта «Единая страна — доступная среда».

Среди женщин первое место в парном разряде заняла Оксана Евстигнеева, второе в личном зачёте в упражнении 501 — Галина Цыбулькина.

Среди мужчин второе место в парном разряде заняли Валентин Голод и Геннадий Кузнецов, а второе в личном зачёте в упражнении 501 — Геннадий Кузнецов.

Приморская параспортсменка Галина Цыбулькина сражалась с десятикратной чемпионкой России из Екатеринбурга и показала высший класс в дартсе. Оксана Евстигнеева из Приморья и Дарья Пивнюк из Хабаровского края в женском парном турнире вышли в полуфинал (счёт 3:0), а в финале поставили жирную точку, разгромив Красноярск (счёт 3:1).

Приморская краевая федерация лиц с ПОДА поздравляет с победой наших параспортсменов, желает дальнейших достижений и новых результатов.

«Замечательный, очень достойный результат — приморская сборная усиленно тренировалась, чтобы выйти в лидеры! Оксана Евстигнеева, теперь получит звание мастера спорта, а обладатели серебра станут кандидатами в мастера. Мы верим: эти победы вдохновят многих и не только в рамках сообщества. Надеемся также на то, что в скором времени заявит о себе и новое поколение дартсменов — сформируем из них молодежную сборную края! Я напомню, что работа по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья — это путь к повышению качества их жизни, что является одним из приоритетов Народной программы Единой России», — заявил председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда», президент краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко.
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#Общество#Спорт#Приморский край#Новости#Россия#Соревнования
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