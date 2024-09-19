Золото и четыре серебра: приморские параспортсмены берут новые высоты в дартсе

Posted 19 сентября, 05:53
Published 19 сентября, 05:53
Modified 20 сентября, 02:55
Updated 20 сентября, 02:55
Одну золотую и четыре серебряные медали завоевали параспортсмены Приморской Федерации спорта лиц с ПОДА на Чемпионате России по дартсу в Челябинске. Соревнования проводились в Челябинске и собрали более восьмидесяти человек из одиннадцати регионов. Поездка на федеральное мероприятие была организована при поддержке партийного проекта «Единая страна — доступная среда».
Среди женщин первое место в парном разряде заняла Оксана Евстигнеева, второе в личном зачёте в упражнении 501 — Галина Цыбулькина.
Среди мужчин второе место в парном разряде заняли Валентин Голод и Геннадий Кузнецов, а второе в личном зачёте в упражнении 501 — Геннадий Кузнецов.
Приморская параспортсменка Галина Цыбулькина сражалась с десятикратной чемпионкой России из Екатеринбурга и показала высший класс в дартсе. Оксана Евстигнеева из Приморья и Дарья Пивнюк из Хабаровского края в женском парном турнире вышли в полуфинал (счёт 3:0), а в финале поставили жирную точку, разгромив Красноярск (счёт 3:1).
Приморская краевая федерация лиц с ПОДА поздравляет с победой наших параспортсменов, желает дальнейших достижений и новых результатов.
«Замечательный, очень достойный результат — приморская сборная усиленно тренировалась, чтобы выйти в лидеры! Оксана Евстигнеева, теперь получит звание мастера спорта, а обладатели серебра станут кандидатами в мастера. Мы верим: эти победы вдохновят многих и не только в рамках сообщества. Надеемся также на то, что в скором времени заявит о себе и новое поколение дартсменов — сформируем из них молодежную сборную края! Я напомню, что работа по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья — это путь к повышению качества их жизни, что является одним из приоритетов Народной программы Единой России», — заявил председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда», президент краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко.