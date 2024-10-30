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Posted 30 октября, 11:07

Published 30 октября, 11:07

Modified 30 октября, 11:09

Updated 30 октября, 11:09

Мастер-план позволит улучшить качество жизни — мэр Владивостока Шестаков

Мастер-план позволит улучшить качество жизни — мэр Владивостока Шестаков

30 октября 2024, 11:07
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru.
Сюжет
Инвестиции
На заседании городского Совета по развитию промышленности во Владивостоке обсудили исполнение мастер-плана города. Глава Владивостока подчеркнул, что специалисты продолжают капитальный ремонт сетей и соцучреждений.

Реализацию мастер-плана развития Владивостока обсудили на собрании городского Совета по промышленности, которое прошло на территории предприятия «Дальрыбтехсервис».

В мероприятии участвовали глава Владивостока Константин Шестаков, председатель городской думы Андрей Брик и представители местных властей, регионального правительства и городских предприятий.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

В своем выступлении глава города подвел промежуточные итоги выполнения мастер-плана за текущий год. В частности, во Владивостоке удалось завершить ремонт десяти пришкольных спортивных площадок, а также четырех школ. Кроме того, в городе частично обновили автопарк троллейбусов и приобрели новые автобусы, построена велосипедная дорожка на острове Русский. Продолжается замена теплосетей, в этом году удалось отремонтировать более 46 километров. По словам мэра, такие объемы работ необходимо выполнять каждый год.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Основное внимание уделяется замене теплосетей в городе, подчеркнул Константин Шестаков. На данный момент большинство теплосетей эксплуатируются без замены уже более 40 лет, что приводит к частым авариям, нерегулярной подаче тепла в здания и социальные объекты. Замену теплосетей будут проводить ежегодно до улучшения ситуации, — сообщил глава города.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Также мэр Шестаков объявил, что до конца года планируется завершить капитальный ремонт дорог в Советском и Первореченском районах, а также закончить реконструкцию Спортивной набережной, ремонт школ искусств, спортивного зала и девяти спортивных площадок школ. Также в 2024 году специалисты начнут проектирование новой школы в микрорайоне Зеленый угол.

На встрече также обсудили планы по выполнению работ в следующем году. Глава города отметил, что в 2025 году планируется завершить ремонт детского сада на улице Постышева и начать строительство другого дошкольного учреждения на Кипарисовой. Также запланировано начало строительства двух спортивно-оздоровительных комплексов, реконструкция Матросского клуба, ремонт десяти объектов культурного наследия в историческом центре, благоустройство двух парков и создание экстрим-площадки на острове Русский. Также во Владивостоке запланировано завершение проекта реконструкции Рудневского моста и других важных объектов дорожной инфраструктуры.

«Безусловно, все эти мероприятия требуют огромных финансовых вложений, однако главная задача мастер-плана — стать инструментом в комплексном развитии города, который позволит улучшить качество жизни владивостокцев и привлечь в муниципалитет новые инвестиции», - отметил в заключение глава города.
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