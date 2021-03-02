Социальный бизнес в Приморье может быть прибыльным

Министерство экономического развития Приморского края приступило к формированию регионального перечня социальных предприятий. Эти данные будут интегрированы в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, формируемый на сайте Федеральной налоговой службы. Официальный статус социального предприятия позволит бизнесу снизить налоговую нагрузку до 1% по упрощенной системе налогообложения, получить микрозайм под 1,5% и грант на развитие бизнеса до 500 тыс. рублей, а также весь спектр бесплатных услуг от центра «Мой бизнес».
В 2021 году в России вновь формируется реестр «социальных предприятий». По итогам 2020 года в Приморье в реестр вступило 74 предпринимателя. Они получили бесплатные услуги по брендированию от центра «Мой бизнес».
Перечень мер поддержки для предпринимателей из реестра расширился — на 2021 год они могут получить льготную налоговую ставку в 1% по упрощенке по объекту «доходы», а также могут претендовать на грант в размере до 500 тыс. рублей. Чтобы получить грантовые средства, нужно пройти обучение в акселераторе «Бизнес от сердца».
Средства гранта имеют целевое назначение и могут быть направлены на аренду или ремонт нежилого помещения, а также мебели, техники, присоединение к объектам инженерной инфраструктуры и оплату коммунальных платежей. Сферы использования могут быть расширены.
Индивидуальные предприниматели и компании, желающие получить статус «социальное предприятие», должны предоставить пакет документов и заявление в Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС).
Социальный бизнес — новое направление для Приморья, и его поддержка важна для развития края. Это компании и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере поддержки материнства и детства, образования (частные детские сады и школы, кружки и т. д.), отдыха и оздоровления детей (детские лагеря, санатории, медцентры и т. д.), социальной адаптации (психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь уязвимым слоям населения), культурно-просветительской деятельности (частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские и т. д.), издания печатной продукции по тематике образования, науки и культуры, либо осуществляют иную деятельность, направленную на решение социальных проблем общества. Также это предприятия, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, многодетным и одиноким родителям и другим уязвимым слоям населения; производят товары и услуги для этих же категорий граждан, способствуют реализации таких товаров и услуг.
Существует четыре критерия социального предпринимательства, на основании которых и создается реестр. Подробнее с ними вы можете ознакомиться на сайте Центра инноваций социальной сферы.
В Приморье поддержку социальных предпринимателей обеспечивает Центр инноваций социальной сферы — подразделение центра «Мой бизнес». Там дают дополнительные знания в сфере бизнеса, учат, как привлечь в проект финансирование и партнеров, помогают разработать стратегию ведения социального бизнеса.
«Социальные предприниматели — это люди, которые хотят изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. У нас много таких проектов — социальное такси, услуги ухода за пожилыми и больными людьми, центры развития и творчества для детей и многое другое. Зачастую создатели бизнеса настолько увлечены идеей и помощью окружающим, что забывают об экономической составляющей, работают „в минус“. Мы помогаем им учиться зарабатывать деньги, видеть возможности для дополнительного привлечения финансов и партнеров, и за счет этого делать свой проект не только добрым, но и прибыльным», — рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова.
Сейчас Центр инноваций социальной сферы готов помочь предпринимателям сформировать пакет документов для включения в Единый реестр социальных предпринимателей Приморского края. Специалисты обращают внимание: кроме общего для всех заявления, состав документов отличается в зависимости от типа деятельности компании или индивидуального предпринимателя.
Получить консультацию и дополнительную информацию можно у специалистов Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) — подразделение центра «Мой бизнес» в Приморье по телефону 8 (423) 279-59-09.
Ксения КУРДЮКОВА.