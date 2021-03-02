Социальный бизнес в Приморье может быть прибыльным

Социальный бизнес — новое направление для Приморья, и его поддержка важна для развития края. Это компании и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере поддержки материнства и детства, образования (частные детские сады и школы, кружки и т. д.), отдыха и оздоровления детей (детские лагеря, санатории, медцентры и т. д.), социальной адаптации (психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь уязвимым слоям населения), культурно-просветительской деятельности (частные музеи, театры, библиотеки, творческие мастерские и т. д.), издания печатной продукции по тематике образования, науки и культуры, либо осуществляют иную деятельность, направленную на решение социальных проблем общества. Также это предприятия, которые предоставляют рабочие места людям с ограниченными возможностями, выпускникам детских домов, многодетным и одиноким родителям и другим уязвимым слоям населения; производят товары и услуги для этих же категорий граждан, способствуют реализации таких товаров и услуг.