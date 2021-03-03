Деловой форум «Дальний Восток — зима открытий» стал третьим мероприятием зимнего фестиваля «Берингия». Он стартовал 23 февраля на площадке КВЦ-Инвест и продлился 3 дня. На форуме прошло 11 мероприятий, приняли участие 50 спикеров, присутствовало более 400 участников и зарегистрировано более 2000 просмотров онлайн.

«У нас состоялось первое большое мероприятие после непростого ковидного года. Важно, что в форуме приняли участие спикеры самого высокого уровня, что позволило сделать площадку уникальной для обмена мнениями и опытом. Форум показал, что есть потребность в общении такого рода, поэтому необходимо закрепить форум как ежегодное мероприятие», — отметил Владимир Солодов. В рамках форума представители бизнеса и власть получили возможность обсуждать важные вопросы в сфере туризма. «Такая масштабная туристическая деловая программа прошла на Камчатке впервые. В форуме приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие эксперты в сфере туризма, представители турбизнеса, инвесторы и сами туристы», — отметила министр туризма края Наталия Максименко. В форуме участвовали краевые и федеральные эксперты, в том числе статс-секретарь — заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, а также гости, эксперты и руководители из Самары, Мурманска, Норильска, Кемерова, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края, Сахалина, Амурской области, Бурятии, Удмуртии, крупнейшие туристические операторы, авиакомпании, руководители Ассоциации туроператоров России, представители Сколково, проректор РАНХиГС, ректор ДВФУ, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, тревел-блогеры и многие другие. В нулевой день форума прошел онлайн-марафон для жителей Камчатки, который так и назывался «Туризм на Камчатке — отдыхаем дома». Во второй и третий день состоялись сессии и круглые столы по вопросам экологии, гастрономического, делового, спортивного и экстремального туризма, в том числе сессия-знакомство «Пост-ковид: лига бизнес-контактов», «Туризм будущего. Новые смыслы отрасли» и многое другое. Организаторами делового форума выступили Министерство туризма Камчатского края, Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, Камчатский туристский информационный центр, Центр «Мой бизнес», Камчатский выставочно-инвестиционный центр. Деловой форум проходил при поддержке Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив. Информационными партнерами выступили журнал CongressTime и информационное агентство EastRussia. Генеральный партнер форума: ООО «Парк «Три вулкана».

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