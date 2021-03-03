«У нас состоялось первое большое мероприятие после непростого ковидного года. Важно, что в форуме приняли участие спикеры самого высокого уровня, что позволило сделать площадку уникальной для обмена мнениями и опытом. Форум показал, что есть потребность в общении такого рода, поэтому необходимо закрепить форум как ежегодное мероприятие», — отметил Владимир Солодов.
В рамках форума представители бизнеса и власть получили возможность обсуждать важные вопросы в сфере туризма.
«Такая масштабная туристическая деловая программа прошла на Камчатке впервые. В форуме приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущие эксперты в сфере туризма, представители турбизнеса, инвесторы и сами туристы», — отметила министр туризма края Наталия Максименко.
В форуме участвовали краевые и федеральные эксперты, в том числе статс-секретарь — заместитель министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков, заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, а также гости, эксперты и руководители из Самары, Мурманска, Норильска, Кемерова, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края, Сахалина, Амурской области, Бурятии, Удмуртии, крупнейшие
туристические операторы, авиакомпании, руководители Ассоциации туроператоров России, представители Сколково, проректор РАНХиГС, ректор ДВФУ, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, тревел-блогеры и многие другие. В нулевой день форума прошел онлайн-марафон для жителей Камчатки, который так и назывался «Туризм на Камчатке — отдыхаем дома». Во второй и третий день состоялись сессии и круглые столы по вопросам экологии, гастрономического, делового, спортивного и экстремального туризма, в том числе сессия-знакомство «Пост-ковид: лига бизнес-контактов», «Туризм будущего. Новые смыслы отрасли» и многое другое.
Организаторами делового форума выступили Министерство туризма Камчатского края, Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края, Камчатский туристский информационный центр, Центр «Мой бизнес», Камчатский выставочно-инвестиционный центр.
Деловой форум проходил при поддержке Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив. Информационными партнерами выступили журнал CongressTime и информационное агентство EastRussia. Генеральный партнер форума: ООО «Парк «Три вулкана».