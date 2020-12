Выпуск первой партии судового топлива с содержанием серы менее 0,1% (LSMGO) обеспечил летом текущего года Хабаровский нефтеперерабатывающий завод Группы ННК

Переход на производство низкосернистого топлива стал возможен благодаря реализации программы совершенствования технологических процессов на Хабаровском НПЗ, продолжающейся с 2013 года. Сегодня с точки зрения технологий завод — один из передовых в России. Общий объем инвестиций за последние несколько лет составил порядка $3 млрд. В первую очередь модернизация производства направлена на снижение доли темных нефтепродуктов в общей продуктовой корзине. — Требования к качественным характеристикам топлив постоянно ужесточаются. Стремление соответствовать стандартам, применять все более высокие технологии влечет за собой модернизацию производства, причем этот процесс является постоянным, — рассказали в Хабаровском НПЗ. Напомним, с 1 января 2020 ужесточаются требования Международной конвенции MARPOL, согласно которым содержание серы в бункерном топливе не должно превышать 0,5%, вследствие чего судовладельцы во всем мире вынуждены были отказаться от использования высокосернистого судового топлива. Досье «Золотого Рога» MARPOL — Международная конвенция по предупреждению загрязнения акваторий судами. В начале 2015 года вступили в силу дополнения к основной конвенции, в которых регламентировано количество серы в судовом топливе, используемом на судах, маршруты которых проходят в зонах SECA. С 1 января 2020 года требования конвенции MARPOL по запрету использования топлива с содержанием серы более 0,5% распространены по всей территории международного судоходства. Соблюдение природоохранных требований и правил безопасности, уменьшение неблагоприятного воздействия на окружающую среду как собственных производственных предприятий, так и выпускаемых нефтепродуктов — приоритетные направления в деятельности ННК, поэтому при производстве бункерного топлива с минимальным содержанием серы важной задачей было повышение его экологичности. Photo: предоставлено Группой ННК Бункеровка новым топливом в комплексе с мазутом RMG 380 состоялась еще в начале июля. Первое судно, получившее новый продукт с улучшенными экологическими характеристиками — FPMC B 108, принадлежит одной из крупнейших судоходных компаний Formosa Plastics Marine Corporation. Важно отметить, что топливо ННК предназначено для использования судами в районах с особым экологическим статусом судоходства — SECA, зонах контроля за выбросами серы, Sulfur Emission Control Areas, которые были сформированы в 2010 году. Сейчас эти территории находятся в акваториях Северного и Балтийского морей, проливе Ла-Манш, Карибском море и 200-мильных зонах США и Канады. Здесь введен запрет на использование высокосернистого топлива. С 2015 года предельно допустимая концентрация составляет 0,1%. Мировое потребление LSMGO неуклонно растет с учетом расширения зон SECA. С течением времени количество этих зон постоянно увеличивается. Так с сентября 2020 года вводится запрет на использование топлива с серой больше 0,1% в портах Южной Кореи. Ранее в зоны SECA вошли крупнейшие порты Китая. В перспективе может быть введено еще несколько зон по всему миру: район Австралии, Средиземное и Баренцево моря, побережье Норвегии. Дополнительно могут быть введены требования к судовому топливу в Арктическом регионе, что станет существенным вызовом для нефтяной отрасли России. Но те проекты модернизации, которые успешно реализуются на Хабаровском НПЗ, позволяют ННК гибко и оперативно реагировать на изменения рынка, увеличивая эффективность производственных процессов. Новый нефтепродукт дополнит линейку высококачественного топлива для судов, которая представлена несколькими видами мазута и бункерного топлива. При этом качество топлива, производимого ХНПЗ, традиционно высоко оценивается крупнейшими транспортными судоходными компаниями: A.P.Moller — Maersk, COSCO, Hapag Lloyd, MSC — Mediterranean Shipping Company. Photo: предоставлено Группой ННК В своем мнении специалисты ХНПЗ, осуществляющие производство, единодушны — благодаря улучшенным качественным показателям среди определяющих эксплуатационные свойства бункерных топлив, новый нефтепродукт обладает целым рядом неоспоримых преимуществ. Во-первых, это более низкие температуры застывания и высокая «подвижность» топлива. Это свойство имеет важное значение при транспортировке, хранении, перекачке и применении, что особенно актуально при работе в северных морских районах. Во-вторых, низкий показатель коксуемости и зольности топлива защищает топливную аппаратуру от нагарообразования и коррозии. Немаловажный показатель — высокая окислительная стабильность, которая не допускает появления в топливе смол, и, как следствие, предохраняет от появления осадка при хранении. — Планы компании по обеспечению заходов судов иностранного флота в дальневосточные порты России за счет комплексного снабжения высокоэкологичным судовым нефтепродуктом, безусловно, позволят нам укрепить позиции лидера по продажам качественного бункерного топлива в регионе, — уверены в ННК.

