С течением времени количество этих зон постоянно увеличивается. Так с сентября 2020 года вводится запрет на использование топлива с серой больше 0,1% в портах Южной Кореи. Ранее в зоны SECA вошли крупнейшие порты Китая. В перспективе может быть введено еще несколько зон по всему миру: район Австралии, Средиземное и Баренцево моря, побережье Норвегии. Дополнительно могут быть введены требования к судовому топливу в Арктическом регионе, что станет существенным вызовом для нефтяной отрасли России. Но те проекты модернизации, которые успешно реализуются на Хабаровском НПЗ, позволяют ННК гибко и оперативно реагировать на изменения рынка, увеличивая эффективность производственных процессов.