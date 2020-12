Инвестор «Тихоокеанского балкерного терминала» вложит в социальную сферу Славянки 120 миллионов рублей за три года

Реализация крупных инвестиционных проектов на территории Славянского городского поселения — это не только рабочие места и дополнительные налоги в местный бюджет.

Стало известно о том, что инвестор «Тихоокеанского балкерного терминала» вложит в развитие социальной инфраструктуры административного центра Хасанского района 120 миллионов рублей за три года. Завтра, 4 декабря, в Славянке завершаются общественные обсуждения по проекту «Внесение изменений в генеральный план Славянского городского поселения». Жители райцентра активно подключились к дискуссии и высказывают свои замечания и предложения к новому генплану. Как разъяснили в администрации поселения, основной документ, регламентирующий вопросы земельных отношений на территории муниципалитета, на сегодняшний день сильно устарел, его необходимо привести в соответствие с действующим законодательством. Заинтересованы в корректировке генплана и потенциальные инвесторы, которые готовы реализовать в Славянке крупные проекты. В частности, речь идет о строительстве двух портовых терминалов на территории поселения. Один из них — «Тихоокеанский балкерный терминал» обеспечит перевалку контейнерных и сыпучих грузов. Услуги терминала будут востребованы в первую очередь зарубежными соседями, в частности, Китаем, для северных провинций которого он станет ключевым логистическим звеном при отправке товаров в южную часть страны, а также на экспорт. Это дает Славянке возможность занять важное место в системе международной логистики АТР. Для местных жителей реализация проектов такого масштаба означает дополнительный приток денег на территорию. Это и новые рабочие места, а, стало быть, и зарплаты, и увеличение доходной части местного бюджета, и оживление деловой активности в целом, так называемый мультипликативный эффект, связанной с появлением нового крупного предприятия. Кроме того, договоренности с властями о реализации подобных проектов практически никогда не обходятся без обязательств со стороны инвестора параллельно вложиться в развитие социальной инфраструктуры. «Тихоокеанский балкерный терминал» — не исключение. Только за три года проект даст «социалке» Славянки 120 миллионов рублей. Довольно весомая цифра. Для сравнения сегодня собственные доходы бюджета Славянского городского поселения составляют порядка 85 миллионов рублей в год. Причем, данный показатель на протяжении последних лет практически не меняется. Поселению едва хватает денег на обеспечение текущих потребностей жизнеобеспечения, а также на экстренное латание дыр. Но для того, чтобы вывести уровень жизни в Славянке на качественно новый уровень, строить современные объекты социальной инфраструктуры, нужны совершенно иные деньги. В этой связи 120 миллионов рублей прямых инвестиций в соцсферу — более чем значительный вклад. И это не считая дополнительных налогов, которые увеличат доходную часть бюджета. Пожалуй, это один из важных ориентиров, который жителям Славянки не стоит упускать из вида, принимая решение, поддержать изменения в генплан или нет. Сегодня участники общественных слушаний решают не просто судьбу документа, они решают судьбу этих и других миллионных инвестиций в экономику и социальную сферу поселка. Судьбу дальнейшего развития Славянки.

