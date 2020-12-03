Инвестор «Тихоокеанского балкерного терминала» вложит в социальную сферу Славянки 120 миллионов рублей за три года

Довольно весомая цифра. Для сравнения сегодня собственные доходы бюджета Славянского городского поселения составляют порядка 85 миллионов рублей в год. Причем, данный показатель на протяжении последних лет практически не меняется. Поселению едва хватает денег на обеспечение текущих потребностей жизнеобеспечения, а также на экстренное латание дыр. Но для того, чтобы вывести уровень жизни в Славянке на качественно новый уровень, строить современные объекты социальной инфраструктуры, нужны совершенно иные деньги. В этой связи 120 миллионов рублей прямых инвестиций в соцсферу — более чем значительный вклад. И это не считая дополнительных налогов, которые увеличат доходную часть бюджета.