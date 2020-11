С людьми советуются: власти Славянки обсуждают с жителями поселения будущий Генплан

Граждане Славянки активно обсуждают внесение изменений в генплан поселения. Подобные встречи с жителями организовываются регулярно властями. И делается это не только для того, чтобы услышать мнение людей, но и развеять пустые разговоры о том, что экологические экстремисты и их представители «мутят воду» в Славянке.

Так, в минувшее воскресенье, в поселке Рыбак прошла встреча между представителями власти и людьми. На ней люди высказали все, что их волнует без страха быть непонятыми. Большинство волновало то, что за некоторое время до встречи с представителями власти граждане узнали из недостоверных источников то, что по их участкам будет проложена ветвь железной дороги. А рядом с жилыми домами начнут возводить заводы, производящие вредные вещества. Именно этот вопрос и волновал людей. Его они задали первым. Представители власти выслушали опасения граждан и сразу же опровергли все слухи. Помимо этого, они отметили, что все стройки и проекты, которые возможно будут реализовываться, по несколько раз проверяются всеми надзорными органами. «На протяжении последнего месяца мы проводили встречи с людьми по всей Славянке, активно обсуждалась местная проблематика, на встречах вопросы Генплана не так активно звучали. Сейчас же видно, что людей банально накручивают заезжие эко-экстремисты, которые внушают людям ужасы. Нам известно, что данные персонажи ездят по всему краю и зарабатывают на срывах как раз таких процедур как внесение изменений в Генплан. Именно для этого мы идём в народ, ведь информацию люди должны получать из первоисточника, а не из тех, кто за деньги пытается мутить воду. Чем меньше будет слухов, тем спокойней будет в поселении», — сообщил депутат муниципального комитета Славянского поселения Павел Пейко. На прямой диалог с жителями Славянки власти стали выходить чаще после того как некие экологические экстремисты Приморья, начали орудовать в районе. Дело в том, что экология в регионе стала основной темой для оппозиционеров. И на данный момент Славянка оказалась в их власти. «Мы знаем сколько эти люди заработали в других территориях. Они приезжают, разрушают всё вокруг, а потом возвращаются в свои коттеджи в пригороде Владивостока. Но Славянка даст отпор этим негодяям. Да, люди имеют право высказать свою позицию. Поэтому и исполнительная и законодательная власть предоставляют такую возможность. Мы фиксируем все конструктивные обращения и замечания. Без диалога будущее Славянки невозможно построить, однако всё это должно быть без провокаций и экологических экстремистов», — говорит депутат муниципального комитета Славянского поселения Павел Панченко. Существующая и отлаженная сейчас процедура общения власти с жителями Славянки проста и понятна для всех: граждане могут открыто и свободно рассказывать депутатам о своих страхах и настраиваться на диалог. Глава Славянки Максим Бренчагов отмечает, что, обсуждая вопросы генерального плана, люди обсуждают развитие поселения в целом. «В условиях, когда генплан не соответствует требованиям закона, невозможно вести речь о развитии экономики на данной территории. От этого зависит не просто судьба каких-то конкретных проектов, а то, станет ли в принципе Славянка привлекательной для инвесторов — будет ли здесь развиваться экономика, появятся ли новые рабочие места», — отметил глава Славянки Максим Бренчагов. На сегодняшний день общение с гражданами заключается в том, чтобы обсудить способы привлечения новых инвесторов, которые со своими проектами смогут организовать новые рабочие места и построить достойную социальную инфраструктуру.

