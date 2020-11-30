С людьми советуются: власти Славянки обсуждают с жителями поселения будущий Генплан

«На протяжении последнего месяца мы проводили встречи с людьми по всей Славянке, активно обсуждалась местная проблематика, на встречах вопросы Генплана не так активно звучали. Сейчас же видно, что людей банально накручивают заезжие эко-экстремисты, которые внушают людям ужасы. Нам известно, что данные персонажи ездят по всему краю и зарабатывают на срывах как раз таких процедур как внесение изменений в Генплан. Именно для этого мы идём в народ, ведь информацию люди должны получать из первоисточника, а не из тех, кто за деньги пытается мутить воду. Чем меньше будет слухов, тем спокойней будет в поселении», — сообщил депутат муниципального комитета Славянского поселения Павел Пейко.