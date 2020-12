Краевые депутаты поддержали внесение изменений в Генплан Славянского ГП

Процедура внесения изменений в генплан Славянского городского поселения продолжается в Приморье.

По мнению депутатов и предпринимателей, корректировки станут толчком к развитию бизнеса в регионе, что позволит создать новые рабочие места и увеличить приток налоговых поступлений в муниципальную казну. «Необходимость внесения изменений в генплан Славянки назрела давно. Во-первых, его нужно привести в соответствие с действующим законодательством. Существующий генплан разрабатывался давно, и на сегодняшний день он не отвечает изменившимся реалиям и даже, местами, препятствует обеспечению нормальной жизнедеятельности поселка. Во-вторых, во многом от генплана зависит, будут ли инвесторы вкладываться в эту территорию, будет ли развиваться здесь экономика, появятся ли новые рабочие места. И очень правильно, что местные власти вынесли генплан на обсуждение жителям, широкой общественности», — сказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Щербаков. Его поддерживает и предприниматель, а также коллега по парламенту, прежде представлявший в ЗС ПК Хасанский район, Джамбулат Текиев. «Генплан необходимо менять. Я сам инициировал многие вопросы, касающиеся внесения изменений. Так, в новом генплане также необходимо предусмотреть обустройство санитарных зон возле предприятий. И у меня есть претензии к местным властям, которые затягивают процесс. Без бизнеса район развиваться не будет», — сказал Джамбулат Текиев. При этом в Славянке продолжаются акции против внесения изменений в генплан, инициированные различными провокационными группами. Джамбулат Текиев отметил, что из-за подобных действий в Приморье уже срывалась реализация крупных инвестпроектов, что препятствовало дальнейшему развитию ряда муниципалитетов. Одним из активистов, препятствующих дальнейшему развитию Славянки, является местный житель Артём Купцов. В разговоре с журналистом газеты «Золотой Рог» он подчеркнул, что выступает против внесения изменений в генплан. По его словам, на территории будет построен терминал по перевалке сыпучих грузов, деятельность которого опасна для местных жителей. При этом Купцов почему-то не упомянул, что, согласно корректировкам генплана, терминал предусматривает исключительно закрытую перевалку, а значит функционирование объекта совершенно безвредно для жителей Славянки. Скорее всего, люди даже не будут знать, какие грузы будут содержаться на территории терминала. Об этих важных нюансах Купцов не рассказывает и своим немногочисленным сторонникам из радикальной организации «Право народа», которые продолжают «мутить воду» и своими действиями могут оставить жителей Славянки без возможностей для развития родного поселения. Отметим, процесс общественных обсуждений проекта по внесению изменений в генплан Славянки продлится до 4-го декабря. Свои предложения и замечания можно представить до 3-го декабря включительно. Как ранее отметил глава Славянского городского поселения Максим Бренчагов, предлагаемые корректировки обусловлены, в первую очередь, требованиями законодательства и необходимостью привести местные правила землепользования и застройки в соответствие с действующими законами.

