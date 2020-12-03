Краевые депутаты поддержали внесение изменений в Генплан Славянского ГП

«Необходимость внесения изменений в генплан Славянки назрела давно. Во-первых, его нужно привести в соответствие с действующим законодательством. Существующий генплан разрабатывался давно, и на сегодняшний день он не отвечает изменившимся реалиям и даже, местами, препятствует обеспечению нормальной жизнедеятельности поселка. Во-вторых, во многом от генплана зависит, будут ли инвесторы вкладываться в эту территорию, будет ли развиваться здесь экономика, появятся ли новые рабочие места. И очень правильно, что местные власти вынесли генплан на обсуждение жителям, широкой общественности», — сказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Александр Щербаков.