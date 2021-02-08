Бизнесменам Приморья подготовили серию тренингов и вебинаров

Представимтели центра напоминают, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.