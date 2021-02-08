Бизнесменам Приморья подготовили серию тренингов и вебинаров

Для предпринимателей стартует серия вебинаров про продажи, а также тренинг «Школа предпринимательства». Экспортеры смогут получить новые знания в сфере экспорта медицинских услуг и узнают, как выстраивать эффективную коммуникацию.
Где: Арсеньев, проезд Гостиный, 1 (кафе «Крутон»).
Когда: с 8 по 9 февраля (понедельник и вторник) с 10.00 до 18.00.
Участники узнают, что такое коучинг и как инструменты коучинга помогут воспитать лидерские качества. Эксперт научит понимать особенности мышления людей на пути изменений и расскажет про основы психологии в работе коуча. А также объяснит какие убеждения сотрудников являются разрушительными и как ими управлять.
Спикер — бизнес-тренер, сертифицированный коуч по стандартам ICF, генеральный директор компании «Лаборатория инвестиций ОПОРА» Андрей Кравчук.
Где: Посмотреть можно из любой точки Приморья, где есть интернет.
Когда: 8 февраля (понедельник) с 18.30.
Участники получат набор инструментов, которые помогут продавать больше, вне зависимости от сферы деятельности, продукта и среднего чека. Эксперт расскажет про установки о продажах в сознании общества и научит 10 ключевым техникам убеждения. Вебинар проходит в рамках программы «Продажи: четко и по делу» — это серия вебинаров с 8 по 25 февраля.
Спикер — эксперт по экспресс-найму и обучению продажников и руководителей отделов продаж Петр Кудасов.
Где: Артем, улица Кирова 48 (администрация Артемовского городского округа, конференц-зал).
Когда: 9 февраля (вторник) с 14.00 до 17.00.
Участники узнают про изменения в налоговом законодательстве, в правилах маркировки товаров в 2021 году и про особенности применении контрольно-кассовой техники и онлайн-касс. Эксперт расскажет про плюсы и минусы патента и какие виды патентов и для какой деятельности существуют.
Спикер — бизнес-консультант, руководитель компании «25БИТ» Артем Луцай.
Где: Посмотреть можно из любой точки Приморья, где есть интернет.
Когда: 9 февраля (вторник) с 18.30.
Участники узнают, что такое бизнес-моделирование и как с его помощью можно сэкономить годовой бюджет компании. Эксперт расскажет про финансовые модели, управление по воронке показателей и представит технологии увеличения отдачи на вложенный капитал. Вебинар проходит в рамках программы «Продажи: четко и по делу» –это серия вебинаров с 8 по 25 февраля.
Спикер — эксперт в области финансов и инвестиций в стартапы Игорь Веретенников.
Где: Посмотреть можно из любой точки Приморья, где есть интернет.
Когда: 10 февраля (среда) с 15.30 до 17.00.
Вебинар будет полезен для компаний, ведущих деятельность в области медицины, санаториев, лечебно-оздоровительных пансионатов, курортов. Эксперт расскажет, что такое медицинский туризм и что играет решающую роль в принятии решения о путешествии в ту или иную страну на лечение. Он познакомит с психологическими и ментальными особенностями медицинских туристов из разных стран.
Спикер — директор по развитию агентства международного туризма «Катюша», основатель единственного в мире Музея трепанга Дмитрий Павлов.
Где: Владивосток, улица Тигровая, 7.
Когда: с 11 февраля по 15 февраля с 9.30 до 17.30.
Участники смогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью экспертных инструментов ведения бизнеса. Результатом станет полный анализ действующего предприятия и разработка плана его развития. Эксперты расскажут про маркетинг, управление бизнес-процессами, человеческими ресурсами и другими элементами.
Спикеры — эксперт по налогообложению центра «Мой бизнес» Юлия Селионова, эксперт в области финансового развития бизнеса Ксения Плетцер и аттестованный специалист по брокерской, дилерской деятельности, доверительному управлению ценными бумагами Максим Кривелевич.
Где: Фокино, улица Постникова, 9 (администрация ЗАТО Фокино).
Когда: 11 февраля (четверг) с 10.00 до 18.00.
Участники узнают кто такой предприниматель и как он мыслит. Эксперт расскажет про технику генерации бизнес-идей и объяснит зачем успешному предпринимателю бизнес-модель и как ее создать.
Спикер — кандидат экономических наук, доцент кафедры Менеджмента Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена Хегай.
Где: Уссурийск, улица Тимирязева, 29 (центр «Мой Бизнес»).
Когда: 11 февраля (четверг) с 10.00 до 18.00.
Эксперт расскажет про основные метрики маркетинга, как правильно оценивать свою эффективность, и объяснит, как применять «формулу удвоения прибыли малыми ресурсами». Также бизнесмены узнают, как увеличить средний чек, частоту продаж и внедрить дополнительные продажи.
Спикер — бизнес-тренер, сертифицированный коуч по стандартам ICF, генеральный директор компании «Лаборатория инвестиций ОПОРА» Андрей Кравчук.
Где: Посмотреть можно из любой точки Приморья, где есть интернет.
Когда: 11 февраля (четверг) с 18.30.
Участники узнают, что такое ценностная модель продукта и как она повышает прибыль, как прописать целевые клиентские группы. Эксперт расскажет, как сформировать уникальное торговое предложение бизнеса и выбрать канал его донесения до аудитории.
Спикер — специалист интернет-маркетинга, владелец маркетингового агентства Chili Marketing Константин Хомченко.
Где: Посмотреть можно из любой точки Приморья, где есть интернет.
Когда: 12 февраля (пятница) 10.00 до 18.00.
В каждой стране и у каждого народа существуют свои традиции и обычаи общения и деловой этики. Участники международного общения придерживаются единых норм и правил, тем не менее, национальные и культурные особенности могут оказаться весьма значимыми в деловых отношениях. Знание этих особенностей может служить своеобразным путеводителем, ориентиром возможного поведения партнера в построении тактики переговоров, в правильном понимании и оценке действий.
Спикер — сертифицированный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра Татьяна Полтавец.
Где: Спасск-Дальний, улица Борисова, 17 (лекционный зал администрации городского округа Спасск-Дальний).
Когда: 12 февраля (пятница) с 14.00 до 17.00.
Участники узнают, как понимать структуру и потребности покупателя и научатся техникам эффективной презентации. Эксперт расскажет как грамотно выявлять потребности клиента и эффективно работать с возражениями и сопротивлениями покупателя.
Спикер — интеллект-тренер международного клуба «Академия победителей» Наталья Югай.
Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса».
Представимтели центра напоминают, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.