Бизнесменам Приморья подготовили серию тренингов и вебинаров

Для приморских предпринимателей центр «Мой Бизнес» подготовил дайджест обучающих мероприятий на неделю. С 8 по 14 февраля в формате онлайн и офлайн пройдут одиннадцать вебинаров и мастер-классов. Об этом «Золотому Рогу» сообщили в правительстве Приморского края.

