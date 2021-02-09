Рестораторы Владивостока «объедают» налоговую

Рестораторы Владивостока «объедают» налоговую

Сегодня, 15:54БизнесPhoto: ИК "Золотой Рог"Налоговая ловит за руку хитрый общепит
В 2020 году прибыль ресторанов и кафе изрядно снизилась. И виноват в этом не один коронавирус. По информации приморских налоговых органов, рестораторы и владельцы заведений общественного питания во Владивостоке стараются направить финансовый поток мимо фискальных органов и бюджета.

Рейд, проведенный в конце января управлением Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (УФНС), — тому подтверждение.

Как сообщила «Золотому Рогу» пресс-служба УФНС, в ходе проверки вскрылись многочисленные случаи нарушения российского законодательства в отношении использования контрольно-кассовой техники (ККТ) в местах общественного питания.

Только за один рейд, когда было проверено пять кафе и других заведений общепита (методом «тайного покупателя»), во всех пяти были попытки скрыть выручку. Рестораторы при расчётах с клиентами вместо положенного «кассового чека» выдавали клиенту «гостевой счет». Такие манипуляции производятся для проведения прибыли мимо кассы.

Как отметили в пресс-службе УФНС, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, оборот предприятий общественного питания за 2020 год в Приморском крае снизился на 7 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тем не менее очевидно, уверены налоговики, что причиной спада является не только тяжёлая экономическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, но и недобросовестность некоторых предприятий, в частности, сокрытие выручки.

Отметим, что в прошлом году проверки сферы общепита проводились только в первые месяцы, затем они были приостановлены из-за пандемии. Но даже в те первые месяцы специалисты выявили порядка 150 случаев неприменения ККТ в заведениях общепита Приморского края.

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