Сделано в Приморье: На новом многоцелевом вертолете можно сэкономить

Перспективный многоцелевой гражданский вертолет Ка-62 в обозримом будущем выйдет на региональные пассажирские авиалинии в Приморье.

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края, 10 февраля одну из опытных машин на площадке Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина осмотрели вице-премьер — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Они посетили производственный цех, где ведется изготовление первого фюзеляжа вертолета для эксплуатации. Отметим, что особенностью конструкции этой машины является широкое применение полимерных композиционных материалов. «Мы ждем, когда закончатся летные испытания Ка-62, это ориентировочно произойдет в октябре, и к ноябрю он должен получить сертификат летной годности. В этом случае мы будем приобретать такие вертолеты для санитарных перевозок. Там можно разместить двух лежачих больных вместе с медперсоналом в изолированном от кабины экипажа салоне, что очень важно при инфекционных заболеваниях. Во-вторых, нужно менять устаревший парк авиации, который обслуживает региональные пассажирские маршруты», — прокомментировал Олег Кожемяко. Отметим, что вертолет Ка-62 может выполнять очень широкий спектр задач — это и перевозка пассажиров, и оказание экстренной медицинской помощи, и проведение воздушных работ, а также наблюдение, транспортировка грузов, патрулирование и экологический мониторинг, поисково-спасательные операции. По словам Губернатора, наличие в Арсеньеве производственно-технической и учебной базы для производства и ремонта вертолетов, а также обучения персонала даст возможность быстро обновить весь парк вертолетов в Приморском крае. В качестве преимуществ машины он отметил существенно меньшее потребление топлива по сравнению с вертолетом Ми-8 — машины этого типа сейчас работают на региональных линиях. «Вертолет Ка-62 берет до 15 пассажиров, есть место для багажа — он будет удобен для перевозок по отдаленным территориям. И, конечно, это загрузка завода, поэтому важно, чтобы вертолет пошел в крупную серию. Рассчитываем, что данная машина займет свою достойную нишу и предприятие будет обеспечено заказами», — подчеркнул глава Приморья. Как отметил Юрий Трутнев, новый вертолет среднего класса крайне востребован для Дальнего Востока и для всей страны, поскольку применение Ми-8 не всегда целесообразно, при малом количестве пассажиров рейс получается очень дорогим. «У нас огромные расстояния, не все населенные пункты можно оснастить аэропортами и посадочными площадками, а людям надо передвигаться, иногда нужно оказать срочную помощь, срочно вывезти людей. Поэтому мы ждем эту машину. Уверен, что она будет востребована в региональной авиакомпании, созданием которой мы сейчас занимаемся, и обязательно какое-то количество вертолетов будет закуплено», — уточнил вице-премьер. На «Прогрессе» уточнили, что серийное производство Ка-62 планируется развернуть с 2022 года.

