Сделано в Приморье: На новом многоцелевом вертолете можно сэкономить

Как отметил Юрий Трутнев, новый вертолет среднего класса крайне востребован для Дальнего Востока и для всей страны, поскольку применение Ми-8 не всегда целесообразно, при малом количестве пассажиров рейс получается очень дорогим. «У нас огромные расстояния, не все населенные пункты можно оснастить аэропортами и посадочными площадками, а людям надо передвигаться, иногда нужно оказать срочную помощь, срочно вывезти людей. Поэтому мы ждем эту машину. Уверен, что она будет востребована в региональной авиакомпании, созданием которой мы сейчас занимаемся, и обязательно какое-то количество вертолетов будет закуплено», — уточнил вице-премьер.