Бизнесменов Приморья приглашают на перепись

Так, «ИПэшнику» для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель будет достаточно наличия на портале подтвержденной учетной записи. Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.