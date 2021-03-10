Бизнесменов Приморья приглашают на перепись

Мероприятие проходит в рамках Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год (сплошного наблюдения) в упрощенном режиме.
Так, «ИПэшнику» для предоставления сведений по форме № 1-предприниматель будет достаточно наличия на портале подтвержденной учетной записи. Юридическим лицам услуга по заполнению формы № МП-сп будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.
Для получения услуги предпринимателям рекомендуют обращаться по адресам:
https://www.gosuslugi.ru/10065/1 — форма № 1-предприниматель;
https://www.gosuslugi.ru/10065/2 — форма № МП-СП
или Gosuslugi.ru: Поиск «Росстат» — «Экономическая перепись малого и среднего бизнеса за 2020 год» — выбор услуги.
Прием отчетов будет проходить до 30 апреля включительно.