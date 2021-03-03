Экономическую перепись проведут в рядах приморского бизнеса весной

С 1 марта 2021 года в Приморье начался приём статистических отчётов от субъектов малого и среднего предпринимательства. Приём отчётов проводится в рамках экономической переписи за 2020 год — их можно подать до 30 апреля через Единый портал госуслуг, сообщили в краевом правительстве.

В минэкономразвития Приморского края отметили, что экономическая перепись субъектов МСП с началась 1 февраля. Заполнить и отправить анкету можно несколькими способами: заполнить анкету на бумаге, передать ее лично, отправить по почте в Приморскстат, или отправить данные в электронном виде на сайте Росстата, но для этого потребуется электронная подпись. Главное — необходимо сделать это до 1 апреля. С 1 марта по 30 апреля анкету можно заполнить на портале Госуслуг — в этом случае юрлица могут отправить отчет при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи, а ИП — при наличии подтвержденной учетной записи. Участникам придет код подтверждения, который будет являться доказательством предоставления отчета. «В формах нужно заполнить все поля без пропусков: о численности работников, выручке, видах деятельности, основных фондах. Если нет данных, поставьте в соответствующей графе 0. В десятичных дробях в качестве разделителя используйте точку. При наведении на знак „?“ рядом с текстом отобразится подсказка», — сообщили специалисты Приморскстата. После подписи анкеты будут отправлены в Росстат. Подробную информацию можно узнать на сайте Приморскстата. Как отметили в минэкономразвития, на заполнение анкеты у участника переписи не уйдёт много времени. Сообщается также, что отсутствие деятельности не является уважительной причиной для отказа от предоставления отчета. Необходимую информацию и помощь специалистов предприниматели могут получить по телефонам: 8 (423) 243-28-95 или 243-25-41.

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