До 1,5 миллиона рублей могут выиграть НКО Приморья для своих проектов

До 1,5 миллиона рублей могут выиграть НКО Приморья для своих проектов
До 1,5 миллиона рублей могут выиграть НКО Приморья для своих проектов
Сегодня, 10:05БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
Конкурс грантов для социально ориентированных НКО стартовал в Приморье. Организации получили возможность выиграть до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Заявки принимаются до 9 июля включительно, сообщили в правительстве региона.

Специалисты отмечают, что на конкурс принимаются проекты, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи и популяризацию краеведения; развитие институтов гражданского общества; укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии; профилактику социального сиротства и поддержку материнства и детства; социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан; повышение качества жизни людей пожилого возраста; развитие духовно-нравственных основ, традиционного образа жизни и культуры российского казачества; охрану окружающей среды и защиту животных.

Также, рассматриваются инициативы, нацеленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, реабилитацию, социальную и трудовую реинтеграцию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера.

По условиям конкурса, проект должен стартовать не ранее 15 сентября 2021 года и завершиться не позднее 15 сентября 2023 года. Выигранные средства можно направлять на оплату товаров и услуг, труда наемных работников, подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников некоммерческой организации в тех случаях, когда это необходимо для успешной реализации заявленной инициативы.

С помощью гранта запрещается приобретать алкогольную и табачную продукцию, оплачивать пени и штрафы некоммерческой организации, осуществлять предпринимательскую деятельность, производить капитальный ремонт и капитальное строительство.

«У некоммерческих организаций есть ровно месяц на то, чтобы подать заявку. Оформить ее в электронном виде и узнать больше о конкурсе можно на специально созданном официальном сайте конкурса грантгубернатора25.мояроссия.рф. В 2021 году на предоставление субсидий СО НКО по итогам конкурсного отбора в краевом бюджете предусмотрено 65 миллионов рублей», — рассказала замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Ивченко отметила, что 11 июня в 11:00 состоится обучающий семинар для социально ориентированных некоммерческих организаций Приморья, где все желающие смогут узнать больше о краевом конкурсе грантов, задать интересующие вопросы. Занятие проведут в режиме онлайн. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Ссылка для подключения придет на указанную в анкете электронную почту за час до начала мероприятия.

Кроме того, можно обратиться за консультацией по вопросам подачи заявок на конкурс непосредственно в департамент внутренней политики Приморского края.

На вопросы ответят главный консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества Валентина Владимировна Протопович (телефон: 8 (423)220-92-07, электронная почта: protopovich_vv@primorsky.ru) и начальник отдела изучения гражданского общества Приморского научно-исследовательского центра социологии, который является подведомственным учреждением департамента, Никита Александрович Голик (телефон: 8 (423)240-78-31), электронная почта: golik.primnic@yandex.ru).

Сюжеты:
Приморский край
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