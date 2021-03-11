Некачественная уборка домов во Владивостоке потребовала вмешательства прокуратуры

Было установлено, что в пяти многоквартирных домах по улице Посьетской во Владивостоке плохо организована уборка мест общего пользования. Сотрудники прокуратуры посетили дома и обнаружили множественные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилфонда.
По фактам установленных нарушений прокурор внес представление директору управляющей компании. В итоге, по словам представителя ведомства, проблемы в домах были исправлены, нарушения устранены.
По факту произошедшего в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований».
Директор управляющей компании получил штраф — 55 тысяч рублей.