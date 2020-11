Одна из компаний «Росатома» станет управляющей компанией ВМТП

Правительство Приморского края разъяснило роль госкорпорации «Росатом» в дальнейшем функционировании ВМТП. Как говорилось в сообщении властей, «Росатом» в порту ограничится только совместным с FESCO управлением. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Также в правительстве подчеркнули, что заявление губернатора Олега Кожемяко было интерпретировано не в верном контексте. «КГ „Росатом“ и FESCO являются стратегическими партнёрами в управлении и развитии ВМТП. „Росатом“ не акционер ни FESCO, ни порта. Суть заявления Олега Кожемяко была неверно интерпретирована. Подчеркнём, что ГК „Росатом“, в лице одной из своих компаний выступает как управляющая компания ВМТП», — говорится в официальном заявлении. Как отметили в ТГ FESCO, управляющей компанией порта станет один из активов, который входит в госпорпорацию «Росатом». Между тем на днях на территории ВМТП была совершена процедура передачи полномочий новому директору порта. В мероприятии принял участие глава Приморья Олег Кожемяко. Сложившуюся ситуацию с портом комментировал ранее политконсультант Андрей Кудисов, который говорил, что своими действиями Олег Кожемяко смог купировать социальную напряженность в Приморье. «Очевидно, что с самого начала конфликта коллектива ВМТП и руководства транспортной группы FESCO ситуация была на контроле у губернатора. Здесь можно было пойти двумя путями: говорить, что идут поиски решения проблемы, не понимая, когда они закончатся или чем. Или — сначала найти решение проблемы и уж затем об этом говорить. Губернатор Приморья предпочел второй путь. Его лоббистского потенциала и авторитета в руководстве страны и крупных корпораций хватило, чтобы в достаточно короткие сроки найти решение, устраивающее все стороны. При этом сделано главное: в регионе устранены предпосылки к росту социальной напряженности и сохранен нормальный ритм работы одного из крупнейших предприятий края», - говорил эксперт.

