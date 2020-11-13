Одна из компаний «Росатома» станет управляющей компанией ВМТП

«Очевидно, что с самого начала конфликта коллектива ВМТП и руководства транспортной группы FESCO ситуация была на контроле у губернатора. Здесь можно было пойти двумя путями: говорить, что идут поиски решения проблемы, не понимая, когда они закончатся или чем. Или — сначала найти решение проблемы и уж затем об этом говорить. Губернатор Приморья предпочел второй путь. Его лоббистского потенциала и авторитета в руководстве страны и крупных корпораций хватило, чтобы в достаточно короткие сроки найти решение, устраивающее все стороны. При этом сделано главное: в регионе устранены предпосылки к росту социальной напряженности и сохранен нормальный ритм работы одного из крупнейших предприятий края», - говорил эксперт.