Приморских предпринимателей приглашают на рынки Южной Кореи

Витрина с приморскими товарами будет открыта В Агентстве развития бизнеса провинции Кангвон. Сейчас возобновляется набор приморских образцов товаров, которые будут выставлены в павильоне в Корее. Предприниматели могут предоставить образцы продукции, товаров народного потребления, небольших промышленных изделий или их частей. Для скоропортящихся продуктов принимаются 3D-модели. Вместе с образцами продукции нужно прикрепить описание товара. Принимаются также презентации туристических и других услуг.