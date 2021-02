Приморских предпринимателей приглашают на рынки Южной Кореи

Ка сообщили «Золотому Рогу» в правительстве Приморского края, продукцию приморских экспортеров представят в Республике Корея. В Агентстве развития бизнеса провинции Кангвон откроют павильон приморских товаров.

Таким образом, как сообщается, вновь заработает программа взаимного продвижения продукции местных производителей через специальные павильоны-витрины в странах Северо-Восточной Азии. Витрина с приморскими товарами будет открыта В Агентстве развития бизнеса провинции Кангвон. Сейчас возобновляется набор приморских образцов товаров, которые будут выставлены в павильоне в Корее. Предприниматели могут предоставить образцы продукции, товаров народного потребления, небольших промышленных изделий или их частей. Для скоропортящихся продуктов принимаются 3D-модели. Вместе с образцами продукции нужно прикрепить описание товара. Принимаются также презентации туристических и других услуг. «Набор образцов ведется до середины марта. Первая партия будет отправлена для выставки в конце марта — начале апреля. Торжественное открытие павильона планируется в середине марта. Информацию о продукции распространят среди русскоязычных магазинов в Южной Корее. Также в рамках продвижения планируется организовывать презентации по торговым сетям. Со своей стороны, Центр поддержки экспорта будет помогать проходить всю необходимую сертификацию и размещать товары параллельно на внутренней электронной площадке», — обозначил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. Товары будут экспонироваться в течение определенного времени и обновляться в порядке очередности и поступления новых заявок. Возврат образцов после выставки не предусмотрен — они будут либо раздаваться, либо утилизироваться при истечении срока годности. Центр «Мой бизнес» берет на себя все расходы по содержанию павильона, отправке образцов, подготовке переводов, организации В2В, поэтому для производителей участие в программе бесплатно. Предприниматели Приморья, желающие выйти на рынок Южной Кореи, могут узнать подробную информацию у специалиста Центра поддержки экспорта Приморского края Виктории Матюшенко, ее контакты: matyushenko@cpp25.ru, 8 (423) 279-59-09. Напомним, что первый международный павильон с региональными товарами Приморский край и провинция Кангвон открыли до пандемии в 2019 году. Павильон корейской продукции находится в центре «Мой бизнес» в Приморье и любой предприниматель, желающий реализовывать корейские товары, может прийти и ознакомиться с продукцией. Сейчас в нем выставлены 46 образцов товаров 12 корейских компаний.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter