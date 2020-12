От склада до склада: приморские производители учатся снижать издержки по нацпроекту

Предприятие из Спасска-Дальнего пополнило список участников нацпроекта по повышению производительности труда. Компания по производству жестяной тары и металлической упаковки — лидер в своем сегменте на Дальнем Востоке.

Сейчас руководство предприятия стремится уменьшить издержки и, тем самым, повысить производительность, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе «Мой бизнес». Как отметило руководство предприятия, участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» поможет снизить издержки производства и повысит конкурентоспособность. За предприятием закреплен эксперт от Федерального центра компетенций (ФЦК) Антон Костригин. Пилотным потоком на тарном комбинате станет полный цикл производства продукции — от склада сырья до склада готовой продукции. Это связано с тем, что производство на комбинате является высокотемповым компактным и провести диагностику потока и анализ проблем можно в сжатые сроки. Как заявил советник генерального директора Приморского тарного комбината Юрий Пивоваров, решение о вступлении нацпроект предприятие приняло после посещения завода-партнера из другого региона. «Мы узнали о нацпроекте от наших партнёров из Улан-Удэ. Во время визита на их предприятия, мы смогли оценить те результаты, которых добился наш партнер при сотрудничестве с ФЦК. Мы загорелись желанием сделать наше производство лучше и захотели в кратчайшее время вступить в эту программу», — говорит Юрий Пивоваров. Как отметил советник гендиректора, после поездки в Улан-Удэ было принято решение провести оптимизацию внутренних и технологических процессов, а также снизить время циклов перестроек оборудования, чтобы успевать производить больший ассортимент продукции. Основная задача на Приморском тарном комбинате сократить время переналадки производственных линий под изготовление жестяных банок разной номенклатуры. Сейчас на заводе производят тару под разные виды продукции от мясных и рыбных консервов до разного вида пресервов и икры. Как заявил эксперт ФЦК Антон Костригин, данное предприятие комплексное с быстротекущими процессами. Это позволит провести несколько замеров и корректировок, чтобы выявить потери, разработать план мероприятий по их устранению и внедрить улучшения. «Первые три месяца будет проходить диагностика предприятия. За это время под нашим руководством сотрудники сделают карту потока создания ценности в трёх вариантах: текущую, целевую, идеальную. Дальше нам нужно будет создать эталонный участок, на котором как раз будет применено максимальное количество инструментов бережливого производства, с которыми сотрудники ознакомятся на обучении», — объяснил Антон Костригин. На производстве уже выбрана рабочая группа, которая на днях приступит к обучению инструментам бережливого производства по методикам ФЦК и будет полностью вовлечена в процесс их внедрения. Приморский тарный комбинат — ведущий производитель жестяной тары и металлической упаковки на Дальнем Востоке. Предприятие является резидентом Свободного порта Владивосток, что позволило наладить более свободное и продуктивное сотрудничество с зарубежными странами. Напомним, что в Приморье досрочно выполнили один из ключевых показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». За девять месяцев 20 предприятий заключило с Правительством края соглашение о внедрении технологий бережливого производства — на пять компаний больше, чем всего планировалось в этом году. Также на базе центра «Мой бизнес» открылось новое подразделение — Региональный центр компетенций (РЦК). Его главная задача — помощь предпринимателям, желающим внедрить в производство бережливые технологии. Чтобы принять участие в нацпроекте, предприятию необходимо заполнить заявку на портале Производительность.рф. Войти в число участников могут предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортной отрасли и сферы ЖКХ. При этом выручка таких компаний должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей, а доля иностранного капитала не может превышать 25%. Напомним, основная задача национального проекта, утвержденного «майским» Указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году — обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Для реализации поставленных задач Правительство РФ разработало комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.

