От склада до склада: приморские производители учатся снижать издержки по нацпроекту

«Мы узнали о нацпроекте от наших партнёров из Улан-Удэ. Во время визита на их предприятия, мы смогли оценить те результаты, которых добился наш партнер при сотрудничестве с ФЦК. Мы загорелись желанием сделать наше производство лучше и захотели в кратчайшее время вступить в эту программу», — говорит Юрий Пивоваров.