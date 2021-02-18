Приморским бизнесменам предлагают новый вид бесплатного сопровождения

В 2020 году в центре действовала услуга «Комплексное тендерное сопровождение» — компаниям помогали разместить товары и услуги на государственных и коммерческих торговых площадках. Предпринимателям предоставлялся полный спектр услуг по участию в закупке — от получения ЭЦП и аккредитации на торговой площадке до подписания государственного контракта. Данная услуга пользовалась популярностью, но предприниматели обращались также за разъяснениями работы в этой сфере, как раз помощь и комментарии они смогут получить в рамках новой услуги.