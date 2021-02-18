Приморским бизнесменам предлагают новый вид бесплатного сопровождения

Приморским бизнесменам предлагают новый вид бесплатного сопровождения

Сегодня, 15:40БизнесPhoto: Медиахолдинг1MiЭксперты помогут предпринимателям разобраться в госзакупках
В Приморском крае для предпринимателей запустили еще один вид поддержки. Как сообщили в правительстве Приморского края, центр «Мой бизнес» запустил новый вид поддержки для бизнеса — консультации по участию в госзакупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ и в коммерческих торгах.

Новая услуга разработана специально для предпринимателей Приморья, желающих участвовать в госзакупках. Эксперты помогут бизнесу разобраться в таком вопросе, как выбор цифровой подписи, и нововведениях в законодательстве.

В 2020 году в центре действовала услуга «Комплексное тендерное сопровождение» — компаниям помогали разместить товары и услуги на государственных и коммерческих торговых площадках. Предпринимателям предоставлялся полный спектр услуг по участию в закупке — от получения ЭЦП и аккредитации на торговой площадке до подписания государственного контракта. Данная услуга пользовалась популярностью, но предприниматели обращались также за разъяснениями работы в этой сфере, как раз помощь и комментарии они смогут получить в рамках новой услуги.

Как ожидается, получить консультации по участию в госзакупках смогут в два раза больше предпринимателей, чем обратились за комплексным сопровождением в прошлом году.

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