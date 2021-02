Налоговая ужесточила наказание для приморского бизнеса

С 2021 года в Приморье ужесточили штрафы и наказания за нарушения в использовании контрольно-кассовой техники, сообщили в УФНС по Приморскому краю.

Теперь за каждое нарушение — когда должностные лица, организации, индивидуальные предприниматели не используют контрольно-кассовую технику — будут выписываться штрафы в размере 25-50% от размера суммы расчёта, но не менее 10 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 70 до 100%, но не менее 30 тысяч рублей по аналогичной схеме. Кроме штрафов возможны санкции в виде дисквалификации должностных лиц и приостановки деятельности на срок до трёх месяцев. В налоговой отметили, что контрольно-кассовая техника должна использоваться всеми организациями в обязательном порядке, кроме газетных киосков, школьных столовых, торговых точках на ярмарках/выставках. Также без использования касс можно торговать из автоцистерн, торговать овощами и фруктами вразвал, осуществлять приём стеклотары и утильсырья, ремонтировать и окрашивать обувь. УФНС призывает граждан быть внимательными при организации торговли и соблюдать нормы законодательства.

