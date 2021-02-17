Налоговая ужесточила наказание для приморского бизнеса

Налоговая ужесточила наказание для приморского бизнеса

Сегодня, 12:07БизнесPhoto: Медиахолдинг1Mi
С 2021 года в Приморье ужесточили штрафы и наказания за нарушения в использовании контрольно-кассовой техники, сообщили в УФНС по Приморскому краю.

Теперь за каждое нарушение — когда должностные лица, организации, индивидуальные предприниматели не используют контрольно-кассовую технику — будут выписываться штрафы в размере 25-50% от размера суммы расчёта, но не менее 10 тысяч рублей.

Для юридических лиц — от 70 до 100%, но не менее 30 тысяч рублей по аналогичной схеме.

Кроме штрафов возможны санкции в виде дисквалификации должностных лиц и приостановки деятельности на срок до трёх месяцев.

В налоговой отметили, что контрольно-кассовая техника должна использоваться всеми организациями в обязательном порядке, кроме газетных киосков, школьных столовых, торговых точках на ярмарках/выставках.

Также без использования касс можно торговать из автоцистерн, торговать овощами и фруктами вразвал, осуществлять приём стеклотары и утильсырья, ремонтировать и окрашивать обувь.

УФНС призывает граждан быть внимательными при организации торговли и соблюдать нормы законодательства.

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