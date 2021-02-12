В Дальнегорске пройдут бесплатные тренинги для бизнеса

«Организация таких бизнес-дней позволит предпринимателям из отдаленных районов за один день получить максимум полезной информации, которая пригодится им для развития бизнеса. Такие выезды мы будем проводить и в других городах Приморья. И поддержка предпринимательства будет более полезной и адресной», — обозначил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.