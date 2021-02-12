В Дальнегорске пройдут бесплатные тренинги для бизнеса

В Дальнегорске пройдут бесплатные тренинги для бизнеса

Сегодня, 08:46БизнесPhoto: Правительство Приморского краяЦентр «Мой бизнес» проведет семь очных мероприятий для предпринимателей
Центр «Мой бизнес» проведет семь очных мероприятий для предпринимателей 25 февраля в Дальнегорске во дворце культуры «Химик» на ул. Первомайской, 15.

Как сообщает правительство Приморского края, приглашенные эксперты и сотрудники центра расскажут, как и где найти кадры для бизнеса, что может получить предприниматель от государства, что такое социальное предпринимательство и дизайн-мышление. Предусмотрены также специализированные сессии для экспортеров и деловая бизнес-игра для школьников.

Этот выезд всей команды «Мой бизнес» в край — первый в 2021 году. Помимо посещения семи семинаров предприниматели Дальнегорска и ближайших населенных пунктов смогут получить и индивидуальные консультации от различных подразделений центра.

Так, представители Микрокредитной компании «Фонд развития предпринимательства Приморского края» расскажут об условиях получения микрозаймов в государственной структуре под 4,5% годовых — это самый низкий процент на сегодняшний день для бизнес-займов в регионе. Эксперты будут консультировать у специальной стойки. Задать специалисту свой вопрос предприниматели могут заранее, заполнив форму, — в таком случае ответ может быть более развернутым.

«Организация таких бизнес-дней позволит предпринимателям из отдаленных районов за один день получить максимум полезной информации, которая пригодится им для развития бизнеса. Такие выезды мы будем проводить и в других городах Приморья. И поддержка предпринимательства будет более полезной и адресной», — обозначил генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.

Представители от каждого подразделения центра будут выезжать и лично консультировать предпринимателей по вопросам господдержки их направления бизнеса.

Расписание семинаров в Дальнегорске:

Деловая игра для старшеклассников пройдет в интерактивной форме и позволит раскрыть основные этапы предпринимательства — от генерации идеи до первых продаж. Ребята приобретут необходимый опыт принятия оптимальных решений в условиях рыночных отношений. Участники объединяются в команды и создают компании в сферах производства, инжиниринговые и технологические компании, а также могут примерить на себя должность руководителей банков.

«Бизнес-гонка» развивает у детей гибкость мышления, умение планировать, вести работу в команде, переговорные навыки, а также позволяет ребятам в игровом формате представить себя предпринимателями», — отметил Евгений Никифоров.

Участники смогут определить портрет кандидата для своего бизнеса. Эксперт расскажет про способы поиска персонала и технологии проведения собеседования.

Спикер — главный специалист центра «Мой бизнес» в Приморье, эксперт в сфере HR с 11-летним опытом Марина Прудникова.

Участники узнают про услуги и программы центра «Мой бизнес» в 2021 году.

Спикеры — главный специалист центра «Мой бизнес» в Приморье, тренер программ обучения «Корпорации «МСП» Юлия Селионова, представители МКК «Фонд развития предпринимательства Приморского края», МСП Банка и Инвестиционного агентства Приморского края.

Участники узнают, что такое социальное предпринимательство и кто может быть социальным предпринимателем. Эксперты расскажут про региональные меры поддержки «бизнеса от сердца» и как привлечь финансирование в социальные проекты.

Спикер — заместитель директора Центра инноваций социальной сферы Приморского края, тренер программ обучения Корпорации МСП Надежда Шарипова.

Участники научатся определять своих пользователей, их потребности и выстраивать свою работу исходя из их интересов. А также узнают, как выстроить систему управления продуктом на разных этапах его жизненного цикла, и поймут, как разрабатывать стратегию развития, отталкиваясь от потребностей рынка

Спикер — руководитель дирекции развития университетской среды Дальневосточного федерального университета Виктор Науменко.

Эксперт расскажет про каждый из этапов жизненного цикла экспортного проекта и о преимуществах экспортной деятельности. Участники узнают про механизмы выбора потенциального рынка для международных продаж и поиска первых иностранных покупателей. А также смогут оценить соответствие своего продукта требованиям внешнего рынка.

Спикер — сертифицированный тренер Школы экспорта Российского экспортного центра Макухина Ирина.

Участники узнают, как эффективно использовать время, чтобы достичь баланса между работой и личной жизнью. Эксперт расскажет про лайфхаки повышение личной и корпоративной эффективности, которые позволят добиваться больших результатов при меньших затратах времени и энергии

Спикер — главный специалист центра «Мой бизнес» в Приморье, тренер программ обучения Корпорации МСП Юлия Селионова.

Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

Отметим, что организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.

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