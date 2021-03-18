Рыбаки региона шантажируют правительство подорожанием самой дешевой рыбы

Компании «Тралфлот» и «Софко» используют три таких судна — супертраулеры «Сергей Бочкарев», «Петр I», «Ерофей». Каждое из них добывает в год более 80 тыс. т водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился. Сардина иваси является самой дешевой рыбой в России: 1 кг с доставкой до порта Владивостока стоит 40–45 руб. При этом 1 кг минтая стоит на Дальнем Востоке 68 руб., тихоокеанской сельди — 65 руб.