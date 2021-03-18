Рыбаки региона шантажируют правительство подорожанием самой дешевой рыбы

Рыбодобывающие компании Дальнего Востока предупредили о вероятности «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и связанном с этим росте цен на некоторые виды рыбной продукции.
Как передает РБК, соответствующее письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко направил гендиректор компаний «Тралфлот» и «Софко», входящих в группу «Сигма Марин Технолоджи», Владимир Рекасов.
В обращении рыбопромышленник отмечает, что к сбоям в промысле может привести вступление в силу требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Согласно решению правительства, суда, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются в иностранных портах, должны проходить таможенное декларирование, чтобы добывать рыбу по российским квотам в Исключительной экономической зоне РФ.
Компании «Тралфлот» и «Софко» используют три таких судна — супертраулеры «Сергей Бочкарев», «Петр I», «Ерофей». Каждое из них добывает в год более 80 тыс. т водных биоресурсов, и около половины добычи приходится на скумбрию и сардину иваси, промысел которой не так давно возобновился. Сардина иваси является самой дешевой рыбой в России: 1 кг с доставкой до порта Владивостока стоит 40–45 руб. При этом 1 кг минтая стоит на Дальнем Востоке 68 руб., тихоокеанской сельди — 65 руб.
В своем обращении Рекасов отмечает, что проблему для рыбопромышленников представляет необходимость заплатить таможенные пошлины единовременно в течение 2021 года. В частности, таможенное декларирование трех супертраулеров обойдется вдвое дороже совокупной прибыли компаний за прошлый год. Чтобы покрыть эти расходы, компании могут отказаться от низкорентабельных видов промысла, то есть иваси. Это приведет к увеличению отпускной цены на эту рыбу на 20–25%.
Эксперты и деловое сообщество отмечают, что для применения требования о таможенном декларировании незаходных судов нужен «адекватный переходный период».