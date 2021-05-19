Приморские бизнесмены отметят День российского предпринимательства необычным турниром

Торжественный приём в честь Дня российского предпринимательства состоится во Владивостоке 26 мая. Бизнесменов Приморья приглашают к участию в праздничных мероприятиях.

Стоит отметить, что торжественный приём в День российского предпринимательства проводится ежегодно, начиная с 2013 года. В нём принимают участие руководители и собственники предприятий, представители региональных органов законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления, лидеры и члены общественных организаций и предпринимательских объединений. В праздничной программе: поздравления успешных предпринимателей Приморского края, бизнес — networking, благотворительный турнир, развлекательная программа, гала — ужин и неформальное общение. Торжественный приём во Владивостоке состоится: 26 мая, в событийном центре «Place» по улице Днепровской, 100. Сбор гостей с 19 часов. Начало в 20:00. Dress code: cocktail.

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