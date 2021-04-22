Предприниматели и банкиры Приморья поговорили по душам

Центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта организовал на своей площадке встречу приморских предпринимателей и представителей банков. Бизнес получил возможность задать вопросы и узнать о льготных программах кредитования.

В круглом столе приняли участие представители девяти банков, а также Управления ФНС России по Приморскому краю, Пенсионного фонда, Гарантийного фонда и Микрокредитной компании «Фонд развития Приморского края». Так, предпринимателей интересовали формы залогового обеспечения для кредитов. Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер отметила, что Банк России относит поручительство фонда к высокой категории залогового обеспечения. По этой причине коммерческие банки, как правило, более лояльно относятся к сделкам с участием фонда. «Чтобы получить наше поручительство, достаточно указать его в анкете на получение кредита в графе „предполагаемое обеспечение кредита“. Дополнительного пакета документов для этого не потребуется. С момента введения в Приморье режима повышенной готовности комиссия на поручительство Гарантийного фонда составляет 0,5% годовых от суммы поручительства. Это минимальная ставка, установленная Министерством экономического развития», — рассказала Ксения Плетцер. Еще один вопрос, который живо волнует приморский бизнес, — предложение банками услуг страховки дополнительно к процентам по кредиту. Представители банковской сферы отметили, что отношение клиента к получению страховки зачастую зависит от того, как до него донесли информацию о ней в банке. Если предприниматель соотносит стоимость страховки с возможными потерями, которые она способна покрыть, вопрос может отпасть сам собой. «Микрокредитная компания „Фонд развития Приморского края“ не включает в процентную ставку страховку или комиссию за выдачу кредита. Ставка для кредитов до 5 миллионов рублей составляет не более 4,5% годовых на срок до двух лет. В мае мы планируем запустить льготную программу для промышленных предприятий — с кредитами от 20 миллионов рублей на срок до 5 лет по базовой ставке в 3% годовых», — рассказала начальник кредитного отдела МКК «Фонд развития Приморского края» Галина Корпусенко. Компания «Трио ДВ» на рынке уже 14 лет. Ее директор Петр Абакумов пришел на встречу, в первую очередь, для того, чтобы познакомиться с представителями банков и задать им вопросы не только на официальной части, но и после нее. «Про круглый стол узнали из рассылки центра „Мой бизнес“. После того, как спикеры озвучили свои предложения, закономерно возникают новые вопросы. Представители банков поделились своими контактами, по которым мы теперь можем обсудить с ними эту информацию. И это очень хорошо, поскольку в самих банках зачастую сложно дойти до ответственных за направления, и приходится пользоваться только „горячей линией“», — рассказал предприниматель. Узнавать о графике обучающих мероприятий — на сайте центра в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram, в Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

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