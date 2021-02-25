Приморские рыбаки заключают «европейский союз»

Вся эта продукция, за исключением объема, который потребляет внутренний рынок, примерно 10-15%, должна идти на переработку в Китай. Однако в условиях ограничений, которые Поднебесная ввела в связи с пандемией, в начале зимы российский флот столкнулся со снижением скорости выгрузок рыбопродукции.