Приморские рыбаки заключают «европейский союз»

На 1 февраля было выловлено более 50 тысяч тонн минтая. Сейчас на промысле минтая в Охотском море работают более 25 судов приморских компаний. По состоянию на 15 февраля выловлено 79082 тысячи тонн этой рыбы, квоты освоены на 15%.
Вся эта продукция, за исключением объема, который потребляет внутренний рынок, примерно 10-15%, должна идти на переработку в Китай. Однако в условиях ограничений, которые Поднебесная ввела в связи с пандемией, в начале зимы российский флот столкнулся со снижением скорости выгрузок рыбопродукции.
В этой ситуации власти и рыбопромышленники вынуждены искать новые мощности для хранения добытого улова, а рыбопромышленники — новые рынки сбыта.
Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, часть филе минтая, выловленного приморскими рыбаки, уходит на экспорт в Европу.