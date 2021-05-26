Нелегальным уличным торговцам во Владивостоке грозят штрафы

Нелегальным уличным торговцам во Владивостоке грозят штрафы
Нелегальным уличным торговцам во Владивостоке грозят штрафы
Сегодня, 12:55БизнесФото: Медиахолдинг1Mi
В Первореченском районе Владивостока прошёл рейд по выявлению точек незаконной уличной торговли. Члены административной комиссии вместе с полицейскими составили семь протоколов о незаконной деятельности — им грозят штрафы до пяти тысяч рублей, сообщили в мэрии.

«К ответственности уличные торговцы были привлечены за нарушение правил благоустройства, а также за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. На сегодняшний день административная комиссия уже рассмотрела два протокола, уличным торговцам выписан штраф в размере пяти тысяч рублей», — рассказали специалисты административно-территориального управления Первореченского района.

В управлении также отметили, что один из незаконных предпринимателей, осуществляющих деятельность на проспекте Красного Знамени, 59, был привлечен к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

«Невзирая на предупреждения и штрафы, гражданин продолжил вести нелегальную деятельность. Теперь ему дополнительно грозит штраф до четырёх тысяч рублей либо административный арест или обязательные работы», — рассказали специалисты.

В администрации Владивостока отметили, что рейды по выявлению и пресечению незаконной торговой деятельности регулярно проходят во всех районах города.

Кроме того, к административной ответственности также могут привлечь за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения в сфере благоустройства.

Сюжеты:
Приморский край
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