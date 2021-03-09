В конкурсе «Твой проект» уже проголосовало более 56 тысяч приморцев

860 заявок поступило на конкурс «Твой проект» в Приморье. В их отборе участвовало более 56 тысяч человек, которые голосовали за понравившиеся проекты. Более половины заявок были одобрены.

Фото: primorsky.ru На конкурс приходят заявки по благоустройству и формированию комфортной среды в населённых пунктах. Среди предложенных инициатив есть строительство пешеходной дорожки в Артёме, монтаж системы освещения на стадионе в селе Чугуевка, набережная в Трудовом и другие. Проголосовать за предложенные проекты может любой желающий на сайте до 14 марта. Стоит отметить, что на конкурс всего поступило 860 заявок, 484 из которых уже одобрили. Как сообщили специалисты министерства финансов Приморья, самыми активными пользователями стали жители Ольгинского района — проголосовало 6830 человек, на втором месте жители Владивостокского городского округа — 6361, а на третьем — Хасанский муниципальный район — 6293. «Все заявленные проекты имеют равные шансы стать победителями и быть реализованными. Все зависит только от активного участия жителей в голосовании, которое проходит с 3 по 14 марта. После определения набравших наибольшее число голосов инициатив средства, предусмотренные в краевом бюджете на их реализацию, направят в муниципалитеты», — рассказала председатель Правительства Приморского края Вера Щербина. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зарегистрироваться на сайте или пройти авторизацию через социальные сети. Отдать голос можно только за один проект на территории любого муниципалитета. По результатам голосования во Владивостоке реализуют пять выбранных объектов, в других крупных городах: Артёме, Находке, Уссурийске — по четыре проекта в каждом. На территориях с количеством населения от 30 до 100 тысяч — по три проекта, где меньше 30 тысяч жителей — по два. Всего в 2021 году в Приморье планируют профинансировать 87 проектов на общую сумму 261 миллион рублей.

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