Пять социальных предприятий Приморья получили субсидии на оказание услуг

Пять социальных предприятий Приморья получили субсидии на оказание услуг
Пять социальных предприятий Приморья получили субсидии на оказание услуг
Сегодня, 11:15БизнесФото: primorsky.ru
Более восьми миллионов рублей получили социальные предприятия Приморья. Всего в крае в 2021 году планируют выделить более 34 миллионов рублей на субсидирование социальной деятельности, сообщили в правительстве региона.

В приморском минтруда рассказали, что первое, что необходимо сделать для получения субсидии — внести организацию в реестр поставщиков социальных услуг. Для этого работа организации должна осуществляться в соответствии с установленными стандартами, а тарифы не должны превышать стоимость социальных услуг в госучреждениях.

«В прошлом году финансовую поддержку получили семь организаций, которые оказали услуги 319 жителям края. На эти цели было направлено более 28,4 миллиона рублей», — сообщили специалисты ведомства.

На сегодняшний день в Приморском крае, кроме государственных социально-реабилитационных центров, стационаров для престарелых, а также Приморского центра соцобслуживания населения, социальные услуги гражданам предоставляют девять организаций — две из них оказывают помощь женщинам в трудной жизненной ситуации и детям-инвалидам. Среди них — Приморская общественная организация социальной поддержки населения «Живая надежда».

Три социально ориентированные НКО помогают лицам без определенного места жительства: благотворительный фонд «Забота» из Находки, приют региональной общественной организации «Душепопечительский центр реабилитации граждан в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского Приморского края», АНО «Милосердие» в Спасске-Дальнем.

Три организации занимаются помощью пожилым гражданам и инвалидам. Это стационары для пожилых и инвалидов, которые организовали индивидуальные предприниматели Эмилия Никулина (Находка), Галина Алтунина (пансионат «Наши гости» в Артеме), Юрий Рыжаков (пансионат «Дубравушка» в Арсеньеве).

Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая отметила, что некоммерческие организации — большое подспорье для государственного сектора социальных услуг.

«Мы рассчитываем, что число поставщиков в нашем списке будет увеличиться, и готовы финансово поддержать их деятельность», — заключила министр.

Сюжеты:
Приморский край
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