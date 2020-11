И вышли лики из камней: необычная выставка открылась в галерее «Арка»

Лики на камнях говорят со зрителем.

Название фотовыставки Екатерины Архиповой «Про-Явленность» (12+), открывшейся в галерее современного искусства «Арка», по словам автора, говорит само за себя и дает четкое представление о содержании экспозиции. На стенах галереи более 20 фотографий ликов – именно ликов, не лиц, - нарисованных на камнях. Тех камнях, что мы привыкли видеть на пляжах вокруг Владивостока. Только, по словам Екатерины, эти лики не просто нарисованы – они проявились… - Два года назад, - рассказывает Екатерина, - в очередной раз придя на берег моря (а я провожу там очень много времени с весны до осени), и по привычке художника что-то чиркая на камне, я вдруг заметила, что его трещины, выпуклости и провалы словно рисуют контуры лица… Вообще, я не занимаюсь преобразованием натурных объектов во что-то, что они напоминают, как это делают мастера корнепластики, например. Камни ко мне обращались не как камни, а как холсты. Я их так и называла. И на этих холстах проявлялись лики, а я была только тем посредником, который сумел их запечатлеть, дал возможность публике увидеть. - Лики на камнях у вас очень разные и по эмоциям, и по краскам. Это рождалось в процессе? - Знаете, во всей выставке буквально две работы, в которых я сама решала, что будет на холсте и как. Все остальные работы – недаром выставка называется «Про-Явленность» - делались так: я прихожу на берег, беру камень, и он на меня смотрит. И я на него смотрю и вижу какие-то впадины, трещины, которые идеально проходят в том месте, для того чтобы задать выражение этого лица. Заметьте, ни на одном камне я не рисовала глаза – они словно сами показывали себя, где они должны быть. Все эти трещины, впадины – это как точки отсчета, от них нужно оттолкнуться и идти, как камень ведет. Через меня проявлялись эти лики, моя задача была вовсе не в том, чтобы сделать то, что мне привычно, и что я лучше умею, а наоборот – показать то, что камень просит. Именно поэтому я называю их ликами. И, может быть, поэтому у многих зрителей они вызывают ассоциации с первобытным искусством. - Вы сказали, что в итоге на создание целой серии работ на камнях у вас ушло около двух лет. А чем вы рисовали? - Рисовала я исключительно природными материалами, и это самая главная фишка проекта. Здесь нет ни грамма краски или пастели, акрила или карандаша. Только земля, глина, другие камни… Когда я всерьез занялась проектом, открыла для себя, сколь богаты и разнообразны природные материалы. Я на выставке специально разместила фотографию, как идет процесс работы, чтобы внимательный зритель заметил и понял. Вообще, конечно, такая техника – отнюдь не мое и даже не современное изобретение, наоборот, ему тысячи лет, ведь именно так создавались наскальные рисунки. - Была ли эта работа сложной? - Если говорить о продолжительности по времени, то нет – обычно на создание, на проявление, как я предпочитаю говорить, лика на камне уходил час. Вот я приходила на море и начинала работать. С собой на пляж почти ничего не брала, знала, что куда бы не пришла – вот холст, вот карандаши. - Вы показали на выставке только несколько ликов на камнях вживую, так сказать, все остальное – фотоснимки… - Да, я почти сразу поняла, что просто показать камни мне будет недостаточно. Нужно предъявить их публике так, чтобы можно было рассмотреть крупно, а сделать это поможет фотография. Я уже говорила, художник призван переводить красоту на тот язык, который зритель способен воспринять, сфокусировать наше внимание на том, чего в обыденной жизни мы не видим, не замечаем… Кстати, многие лики, после того как они были сфотографированы, я оставляла на берегу – там, где рисовала и делала снимки. Например, на пляже под Владивостоком или на горе Сестра в Находке. И мне очень интересно, кто же находил эти камни, если находил, и что думал. - В экспозицию «Про-Явленности» вошли все работы на камнях? - Нет, что вы, только больше половины. Я бы сказала, что в «Арку» попали те лики, которым нужно было туда попасть. А остальные работы… Они станут основой моего нового большого проекта, который увидит свет уже в будущем году. Уверена, он привлечет внимание публики. Любовь Берчанская

