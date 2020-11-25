И вышли лики из камней: необычная выставка открылась в галерее «Арка»

- Знаете, во всей выставке буквально две работы, в которых я сама решала, что будет на холсте и как. Все остальные работы – недаром выставка называется «Про-Явленность» - делались так: я прихожу на берег, беру камень, и он на меня смотрит. И я на него смотрю и вижу какие-то впадины, трещины, которые идеально проходят в том месте, для того чтобы задать выражение этого лица. Заметьте, ни на одном камне я не рисовала глаза – они словно сами показывали себя, где они должны быть. Все эти трещины, впадины – это как точки отсчета, от них нужно оттолкнуться и идти, как камень ведет. Через меня проявлялись эти лики, моя задача была вовсе не в том, чтобы сделать то, что мне привычно, и что я лучше умею, а наоборот – показать то, что камень просит. Именно поэтому я называю их ликами. И, может быть, поэтому у многих зрителей они вызывают ассоциации с первобытным искусством.